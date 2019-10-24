Abdullah Avcı'dan Fatih Altaylı'ya dava

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, 7 Ekim'de Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı'yı sert bir dille eleştirdi.

Avcı'nın "Teknik direktörlüğüm sorgulanamaz" ifadesini hedef alan Altaylı "Ulan hangi başarı?" diye başladığı sözlerine şöyle devam etti:

"A Milli Takım'a gittin, madara olarak geri geldi. Çeşitli ilişkiler sayesinde Başakşehirspor'da 4 yıl kaldın. Bunların 2 yılında çuvalladın. En tepeden kollanarak, desteklenerek... Ne oldu, altına yaptın. Sen kim oluyorsun Abdullah Avcı başarıdan söz ediyorsun. Büyük bir ukalalık, züppelik içinde 'Benim başarılarım sorgulanamaz' diyor. Olmayan bir şey sorgulanamaz. Pardon üst yapıda başarısı yok, altyapılarda var."

'GÜNEŞ'LE İLGİLİ KONUŞMADAN ÖNCE BESMELE ÇEK'

Abdullah Avcı'nın Avrupa'da madara olduğunu ve Şenol Güneş ile ilgili konuşabilmesi için önce besmele çekmesi gerektiğini ifade eden Fatih Altaylı, Şenol Güneş, Mustafa Denizli ve Fatih Terim'in bile bu lafları etmediğini söyleyerek "Bu ne egodur kardeşim" yorumunu yaptı.

Altaylı'nın sözlerinin hakaret suçunu oluşturduğu iddiasıyla suç duyurusunda bulunan Avcı, avukatı aracılığıyla İstanbul Anadolu 14. Asliye Mahkemesi'ne başvurdu.

Medyaradar'ın iddiasına göre, Abdullah Avcı açtığı 500 bin TL'lik tazminat davasını kazanması halinde gelecek parayı sosyal sorumluluk projeleri için kullanacak.