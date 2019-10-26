Erdoğan, Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Üyesi oldu: Gönül ferman dinlemiyor

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu (YDK) Ekim Ayı Olağan Toplantısı, Faruk Ilgaz Tesisleri'nde başladı. Toplantıda ilk konuşmayı, Fenerbahçe Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük yaptı.
"2011 yılında bir önceki başkanımız, kulübümüze büyük emekler vermiş Aziz Yıldırım da kumpas sonucu cezaevine atılmıştır. Biz eziyet çeken bir kulübüz. Ama değerlerimizle iftihar ediyoruz. Çok değerli üyelerimiz var. Sayın Cumhurbaşkanım, 21 senedir çözemediğim sıkıntı var, bunu çözmek istiyorum. 1998'de bir kongre oldu ve Aziz Yıldırım rakibimdi, 1 farkla kazandı. 1500 üye 1 oya sahip çıktı, Aziz Yıldırım'a tepki ve katkı verdiler. O oyu bulamıyorum, belki sizindir. Merak ettim. İyi ki ben kazanmamışım diyorum. Aziz Yıldırım'ın kulübe çok büyük katkıları oldu."
#CANLI Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu - Fenerbahçe Başkanı Ali Koç konuşuyor https://t.co/qxvohbivRc— A Spor (@asporcomtr) October 26, 2019
Küçük, Erdoğan'a aidatı yatırması gerektiği konusunda esprili bir uyarıda da bulundu:
"Genel kurullara ve yüksek divan kurullarına katılmak için yıllık aidatları yatırmak gerekiyor. Lütfen bunu not alın. Aidat yatırmazsanız sizi kabul edemeyeceğiz."
Fenerbahçe Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük'ten Cumhurbaşkanı Erdoğan'a: Genel kurullara ve yüksek divan kurullarına katılmak için yıllık aidatları yatırmak gerekiyor. Lütfen bunu not alın. Aidat yatırmazsanız sizi kabul edemeyeceğizhttps://t.co/gB9w2Gxwyp pic.twitter.com/Xuj1Ufh8hc— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) October 26, 2019
Vefa Küçük'ten sonra sözü, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç aldı.
'Cumhurbaşkanımız, kongre üyeliğinin 25. yılını doldurdu ve yüksek divan kurulu üyesi oldu'
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın toplantıya katılmasından dolayı gurur yaşadıklarını belirten Koç, "Sayın Cumhurbaşkanımız, kongre üyeliğinin 25. yılını doldurdu ve yüksek divan kurulu üyesi oldu. Çok tarihi günler yaşadı bu camia. Bu tarihi günlerin biri de bugündür. Her şeyden önce Fenerbahçeli vatanseverdir" dedi.
Koç şöyle devam etti:
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Suriye Milli Ordusu ile birlikte Suriye'nin kuzeyine yönelik düzenlediği Barış Pınarı Harekatı'na verdikleri desteği hatırlatan Koç, "Halkın takımı Fenerbahçe. Fenerbahçe demokrasiye inanır ve demokratik değerlere bağlıdır. Tüm kararlar demokratik süreçlerle belirlenir. Aşağı yukarı 43 bin üyeye sahip olan Fenerbahçe, Türkiye'nin en çok üyeye sahip olan kulübüdür" ifadesini kullandı.
'Sayın Cumhurbaşkanım, bazı sorunlar olunca sizin kapınıza geldik, çoğunda bizi yalnız bırakmadınız'
Koç, şunları kaydetti:
'İnşallah biz de katkımızı sunacağız'
Daha sonra kürsüye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan çıktı. Fenerbahçe'ye Türk sporuna sunduğu katkılardan dolayı teşekkür eden Erdoğan, devamla şunları kaydetti:
"İnsan çıkarı için pek çok şeyi yapabilir. Görüntüsünü, mesleğini, siyasi ve sosyal tercihlerini değiştirebilir. Ama asla yapamayacağı şeylerden biri takım değiştirmektir. Fenerbahçe sevdası gönlümüze çocukluk ve gençlik yıllarımızda düştü. Rahmetli babam, benim futbolculuk hayatıma değil, okul hayatıma devam etmemi istedi. Gönül ferman dinlemiyor. Sahanın içinde olmasak da Fenerbahçe ile olan muhabbetimiz devam etti. Fenerbahçe'nin gönül dünyamızdaki yeri değişmedi hep en üstte kaldı. Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu üyeliğine geçmeye hak kazanmış bulunuyoruz. İnşallah biz de Fenerbahçe Yüksek Divanı'na katkımızı sunacağız. Kulüp yönetimimize teşekkür ediyorum.
Erdoğan daha sonra Avrupa Birliği (AB) ülkelerine Suriye politikalarından dolayı eleştiriler yöneltti. Bu süreçte tüm ağırlığın Türkiye'nin omuzlarında olduğunu belirten Erdoğan, güvenli bölge planlarına da değindi ve şunları söyledi:
"Bunlar yalancı. Hep yalan. Doğru konuşmuyorlar. Biz güvenli bölgeyle beraber mültecilerin yaşayacağı konutları yapacağız."
'Ekibinizden uyarı geldi, 'Rozetin iğnesi ceketi delebilir, aman izin alın' dediler'
Erdoğan'ın açıklamalarının ardından rozet takdimi törenine geçildi. Bu sırada Ali Koç, Erdoğan'a dönerek "Sayın Cumhurbaşkanım, size rozeti Vefa Küçük takmak istemişti ama ekibinizden uyarı geldi. 'Rozetin iğnesi ceketi delebilir aman izin alın' dediler, siz ne dersiniz belki elle veririz?" diye sordu. Erdoğan da rozetin takılmasına izin verdi.
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