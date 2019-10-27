Fenerbahçe zirveye biraz daha yaklaştı

Süper Lig'in 9. haftasında İttifak Holding Konyaspor'u 5-1 yenen Fenerbahçe, zirveyle arasındaki puan farkını 1'e indirdi.

Ligde 9. haftaya lider Aytemiz Alanyaspor'un 3 puan gerisinde 14 puanla 3. sırada giren sarı-lacivertliler, Aytemiz Alanyaspor'un haftayı beraberlikle kapatmasıyla puan farkını 1'e indirdi ve maç fazlasıyla 2. sıraya yerleşti.

Serdar Aziz kaleyi şaşırdı

Fenerbahçe'nin milli stoperi Serdar Aziz, İttifak Holding Konyaspor karşısında şanssız bir an yaşadı.

Maç boyunca etkili bir performans ortaya koyan Serdar, 14. dakikada yaptığı ters vuruşla topu kendi ağlarına yolladı.

Tecrübeli futbolcu, 69. dakikada oyundan çıktı ve yerini Sadık Çiftpınar'a bıraktı.

Rodrigues göz doldurdu

Fenerbahçe'nin tecrübeli futbolcusu Garry Rodrigues, İttifak Holding Konyaspor maçında sergilediği futbolla göz doldurdu.

Mücadele boyunca sol kanatta etkili bir performans ortaya koyan 28 yaşındaki hücum oyuncusu, attığı şık gol ve arkadaşlarına hazırladığı pozisyonlarla dikkati çekti.

Rodrigues, 11. dakikada yaklaşık 30 metreden rakip fileleri sarsarken, Ozan Tufan'ın attığı golde de takım arkadaşına pozisyonu hazırlayan isim oldu.

Fenerbahçe formasıyla ligde daha önce Trabzonspor'a karşı gol atma başarısı gösteren Rodrigues, takımı adına 2. golünü İttifak Holding Konyaspor'a karşı buldu.

Öte yandan Fenerbahçe'nin Danimarkalı stoperi Mathias Zanka da 2. golüne ulaştı. Zanka, ilk golünü MKE Ankaragücü karşısında kaydetmişti.

İç sahada ikinci kez 5 gollü galibiyet

Fenerbahçe, ligin 9. haftasında sahasında ikinci kez 5 gollü galibiyete ulaştı.

Hücumda etkili bir performans ortaya koyan sarı-lacivertliler, Gaziantep Futbol Kulübünden sonra İttifak Holding Konyaspor karşısında da 5 gol atmayı başardı.