Avrupa Atletizm Birliği’nin (EAA) sitesinden yayınlanan Golden Tracks ödül töreninde Rus sporcu Mariya Lasitskene, Avrupa’da yılın en iyi kadın atleti seçildi.

Women's European Athlete of the Year: Mariya Lasitskene!



Lasitskene regained her European indoor high jump title and became the first high jumper in history to win three successive world titles in Doha.#GoldenTracks pic.twitter.com/DTNvK07zFV — European Athletics (@EuroAthletics) October 26, 2019

26 yaşındaki Rus sporcu İngiliz sprinter Dina Asher-Smith’i, Hollandalı uzun mesafe koşucusu Sifan Hassan’ı ve Alman uzun atlama sporcusu Malaika Mihambo’yu geride bıraktı. Lasitskene ayrıca Uluslararası Atletizm Federasyonları Birliği’nin (IAAF) yılın en iyi kadın sporcuları listesine girdi.

Katar’daki Dünya Atletizm Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Rus sporcu, yüksek atlamada 3 kez dünya şampiyonu olmayı başaran ilk kişi oldu.

Bu yıl Glasgow'da yapılan Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası’nda ve Diamond League’de galip gelen Lasitskene’nin bu yıl katıldığı toplam 23 etkinlikte 21 galibiyeti bulunuyor.