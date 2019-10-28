Falcao'nun eşinden 'Evinize dönün' diyen taraftara yanıt: Galatasaray bizim evimiz ve kalıp savaşacağız

Galatasaray Kulübü, bir süredir sakatlığından dolayı forma giyemeyen Radamel Falcao'nun takımdan ayrı çalışmalarını sürdürdüğünü açıkladı. Falcao'nun eşi Lorelei Taron da, "Evinize dönün" diyen bir takipçisine "Seni üzdüğüm için özür dilerim ancak Galatasaray şu an bizim evimiz ve kalıp, takım için savaşacağız" yanıtını verdi.

Galatasaray'ın resmi internet sitesinde yapılan duyuruda, Radamel Falcao'nun takımdan ayrı çalışmalara devam ettiği belirtildi.

'Klinik değerlendirmeler neticesinde karar verilecek'

"UEFA Şampiyonlar Ligi’ndeki Paris Saint-Germain maçının ardından aşil tendonunda zorlanmaya bağlı ağrı şikâyetleri oluşan ve aşil tendinopatisi teşhisi ile tedavisine başlanan oyuncumuz Radamel Falcao’nun çalışmaları, fizyoterapistlerimiz ve kondisyonerlerimiz gözetiminde takımdan ayrı devam etmektedir" bilgisi verilen açıklama da, şunlar kaydedildi:

"Aşil tendonunda hassasiyet, ayak bileği kemiğinde ve yumuşak dokusunda ödemi bulunan ve fizik tedavisi süren oyuncumuzun sahaya dönüş zamanı için günlük yapılan klinik değerlendirmeler neticesinde karar verilecektir."

'Galatasaray bizim evimiz'

Falcao'nun forma giyememesi ise taraftarın tepkisini çekiyor. Son olarak Galatasaray'ın Beşiktaş karşısında 1-0 yenilmesi sonrası Falcao'nun eşi Lorelei Taron'ın yaptığı paylaşıma bir taraftardan tepki geldi.

Taron, kendisine "Evinize dönün" yazan bir kullanıcıya şu yanıtı verdi:

"Seni üzdüğüm için özür dilerim ancak Galatasaray şu an bizim evimiz ve kalıp, takım için savaşacağız."