Falcao'nun eşinden 'Evinize dönün' diyen taraftara yanıt: Galatasaray bizim evimiz ve kalıp savaşacağız

Galatasaray'ın resmi internet sitesinde yapılan duyuruda, Radamel Falcao'nun takımdan ayrı çalışmalara devam ettiği belirtildi.
'Klinik değerlendirmeler neticesinde karar verilecek'
"Aşil tendonunda hassasiyet, ayak bileği kemiğinde ve yumuşak dokusunda ödemi bulunan ve fizik tedavisi süren oyuncumuzun sahaya dönüş zamanı için günlük yapılan klinik değerlendirmeler neticesinde karar verilecektir."
'Galatasaray bizim evimiz'
Falcao'nun forma giyememesi ise taraftarın tepkisini çekiyor. Son olarak Galatasaray'ın Beşiktaş karşısında 1-0 yenilmesi sonrası Falcao'nun eşi Lorelei Taron'ın yaptığı paylaşıma bir taraftardan tepki geldi.
Taron, kendisine "Evinize dönün" yazan bir kullanıcıya şu yanıtı verdi:
"Seni üzdüğüm için özür dilerim ancak Galatasaray şu an bizim evimiz ve kalıp, takım için savaşacağız."
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