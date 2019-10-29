Başakşehir Başkanı Gümüşdağ'dan UEFA'ya soruşturma tepkisi: Gol atarsak asker selamına devam edeceğiz

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Gümüşdağ, UEFA'nın asker selamı verdiği için futbolcu İrfan Can Kahveci'ye soruşturma başlatmasına tepki gösterdi. Gümüşdağ, deplasmanda Wolfsberger ile bir maç daha yapacaklarını dile getirerek, "Wolfsberger maçına gidiyoruz. Gol atarsak asker selamına devam edeceğiz" dedi.
İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, CNN Türk'te katıldığı programda açıklamalarda bulundu.
Gümüşdağ, Türkiye A Milli Takım'ın Fransa maçında futbolcuların, UEFA Avrupa Ligi J Grubu'nda Avusturya'nın Wolfsberger takımıyla oynadıkları müsabakada İrfan Can Kahveci ve arkadaşlarının asker selamı vermesinin gündem olduğunu söyledi.
Çok enteresan bir süreç yaşandığını aktaran Gümüşdağ, "Milli takımımız, Fransa maçından çok güzel bir oyun ve önemli bir neticeyle döndü. Bu hassas dönemde ülkemizin terör örgütüyle haklı mücadelesinde Barış Pınarı Harekatı ile ilgili Fransa maçından başlayıp, son olarak bizim Avusturya takımı Wolfsberger ile yaptığımız karşılaşmadaki futbolcularımızın asker selamı, yoğun bir gündem oldu. Böyle bir haklı mücadelede Mehmetçiğimize, komutanımıza selamı yollamaktan rahatsızlık değil onur ve mutluluk duyarız" diye konuştu.
İrfan Can'ın yanı sıra Edin Visca, Okechukwu Azubuike ve Robinho'nun da asker selamı verdiğini dile getiren Gümüşdağ, şu ifadeleri kullandı:
"Biz bu selamı çaktığımızda tüylerimiz diken diken olur. Hiç kusura bakmasınlar. Böyle bir çifte standart olmaz. Oyuncu kardeşlerime gol attıklarında herkesin duygusunu istediği gibi ifade edebileceğini söyledim. Madem ki İrfan Can ile ilgili soruşturma için bir müfettiş atıyorlar, o zaman 7 yıldır Türkiye'de forma giyen Bosna Hersekli Edin Visca, Nijeryalı Azubuike, Brezilyalı Robinho'yu da sevk etsinler."
Gümüşdağ, 7 Kasım Perşembe günü deplasmanda Wolfsberger ile bir maç daha yapacaklarını dile getirerek, "Wolfsberger maçına gidiyoruz. Gol atarsak asker selamına devam edeceğiz" diye konuştu.
'FIFA'nın kararı farklı, UEFA'nın kararı farklı'
Gümüşdağ, UEFA'nın benzer selamlara soruşturma başlatmadığını ve çifte standart uyguladığını söyledi.
Fransız futbolcu Antoine Griezmann'ın da asker selamı verdiğini hatırlatan Gümüşdağ, "FIFA'nın kararı farklı, UEFA'nın kararı farklı. Birbiri ile çelişiyorlar. Dünya Kupası'nda Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a Griezmann asker selamı duruyor. Bırakın maçta duygusunu, gol sevincini iletmeyi, resmen bir liderin karşısında selam duruyor. Neden bununla ilgili bir soruşturma açılmıyor? Biz, maazallah bir de Devlet Başkanımıza selam versek kim bilir neler olacak. Biz ona da selam yollarız, askerimize, komutanlarımıza da yollarız. Buna da kimse karışamaz. Almanya'da veya İngiltere'de Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan bir kabul yaptığında oyuncuların üzerine gidiyorlar. Bizim federasyonumuzdan ses çıkmıyor. UEFA'da yöneticimiz var. 20 gündür Türkiye'nin gündemi asker selamı ama tek bir ses yok" değerlendirmesinde bulundu.
Barış Pınarı Harekatı'nı desteklediklerini vurgulayan Gümüşdağ, "Buradan bir ceza çıkacağına inanmıyorum. Biz bir siyasetin içinde değiliz. Bir bayrak sallandığında, İstiklal Marşı çaldığında hepimiz bu duyguları yaşarız. Mehmetçiğimiz haklı bir davada, Barış Pınarı Harekatı'nda bu mücadeleyi veriyor. Başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere komutanlarımız ve askerlerimizin sonuna kadar yanındayız" diyerek sözlerini tamamladı.
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