Atatürk'ü anan basketbol kulüpleri, dizeleri paslaştı: 'Sen benim şarkılarımsın'

ING Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden Beşiktaş, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla resmi Twitter hesabında bir paylaşımda bulundu.
Kulüp, Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafıyla paylaştığı mesajda 'Sen benim şarkılarımsın' adlı şarkının "Islak bir yolda yalnız yürürken" dizesine yer verdi ve devam etmesi için Fenerbahçe'yi etiketledi.
Islak bir yolda yalnız yürürken... #SenHepBenimYanımdasın #MustafaKemalAtatürk @FBBasketbol pic.twitter.com/YKPUtqM52p— Beşiktaş JK Basket (@BJK_Basketbol) October 29, 2019
Fenerbahçe tarafından yapılan paylaşımda da Mustafa Kemal Atatürk anıldı; şarkının "Bambaşka bir şeyi düşünürken, aklımdasın" dizesine yer verildi. Fenerbahçe, paylaşımına Darüşşafa'yı etiketledi.
Geçmiş değil bugün gibi...#SenHepBenimYanımdasın @GSBasketbol pic.twitter.com/WxIqzcqJvj— Darüşşafaka Basket (@dackabasket) October 29, 2019
Sırayı alan Darüşşafaka da "Geçmiş değil bugün gibi" dizesini paylaşarak topu Galatasaray'a attı. Galatasaray da şarkının "Yaşıyorum hala seni" dizesini paylaşarak 'mikrofonu' Anadolu Efes'e verdi.
Yaşıyorum hala seni...#SenHepBenimYanımdasın@AnadoluEfesSK pic.twitter.com/Hw0QaYwEfV— Galatasaray Basketbol (@GSBasketbol) October 29, 2019
Anadolu Efes "Gündüzümde gecemdesin" dizesini paylaşarak devam etmesi için Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol Kulübü'nü etiketledi. Kulübün vereceği yanıtla flood'un ilerleyeceği tahmin ediliyor.
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