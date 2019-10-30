Maradona, maçı tahttan izledi

Arjantin Süper Ligi maçında Gimnasia La Plata, Newell's Old Boys'a konuk oldu.

Diego Maradona signing his own throne at an away game to Newell’s is very Diego Maradona.

Happy birthday, D10S.



pic.twitter.com/IreuyatgUV — Rob Smith (@robsmithireland) October 30, 2019

​Hürriyet’te yer alan habere göre Gimnasia La PLata'nin teknik direktörü Diego Maradona için bir zamanlar formasını giydiği Newell's Old Boys kulübü tarafından görkemli karşılama yapıldı.

...and here is how his fans greeted him when he arrived to his hotel .



There's only one Diego Armando Maradona.



Happy Birthday!pic.twitter.com/SBq9USvZbn — Caño Football (@CanoFootball) October 30, 2019

​Yaşayan futbol efsanesi için ilk olarak kale arkasında koreografi düzenledi. Ardından da özel bir tablo hediye edildi.

This is how Maradona managed his team Gimnasia de la Plata against Newell's Old Boys



Amazing 🤣 pic.twitter.com/U397585Peq — Football Daily (@footballdaily) October 30, 2019

​Ancak en dikkat çeken uygulama sona saklanmıştı. Maradona'nın maçı takip etmesi için özel bir taht hazırlandı.

Diego Maradona managed his Gimnasia de la Plata side on a throne last night... 🤣



Sideline royalty 🤴 pic.twitter.com/nixNMAuGfK — Amazon Prime Video Sport (@primevideosport) October 30, 2019

​Taht görünümlü bu koltuk yedek kulübesi önüne konuldu.

Diego Armando Maradona is 59 today.



Last night he directed his Gimnasia team to a 4-0 win whilst sat on a throne beside the pitch.



Only Diego.. pic.twitter.com/pjUGykyOnS — Caño Football (@CanoFootball) October 30, 2019

​Efsane isim hakemin ilk düdüğünde önce kendisi için hazırlatılan koltuğu imzaladı ve 90 dakika boyunca maçı bu koltukta oturarak takip etti.

Diego Maradona signing his own throne at an away game to Newell’s is very Diego Maradona.

Happy birthday, D10S.



pic.twitter.com/IreuyatgUV — Rob Smith (@robsmithireland) October 30, 2019

​Maçı Arjantinli efsanenin takımı Gimnasia La Plata 4-0 kazandı.

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