TFF Başkanı Özdemir: Yabancı sayısını düşürmeyi hedefliyoruz

Futbolda yenileşme hareketi
"Yapılandırmalar olmazsa kulüpler varlığını sürdüremez"
Süper Lig takımlarının mali durumundan da bahseden Özdemir, “Şu anda Süper Lig takımlarımızın 14 milyar TL, bunun 10 milyar TL’si Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor’a ait. Kulüplerin iddialarını sürdürmeye devam ederken borç sorunlarını çözmeye çalışmaları gerektiğine inandık. Bankalarla çeşitli toplantılar yaptık ve 18 kulübün 8 tanesinin yapılandırmaya ihtiyacı olduğunu gördük. Bunların 5 tanesi yapılandırmalarını yaptı ve yapmaya devam ediyor. Kaldı 3 kulübümüz, en kısa zamanda da onları yapılandırılması için işlemlere başlanmasını bekliyoruz. Eğer yapılandırmalar olmazsa, kulüplerimizin varlıklarını devam ettirmelerinin mümkün olmadığını görüyoruz. Bütçe hiçbir zaman vazgeçmeyeceğimiz konuların başında geliyor” şeklinde konuştu.
"Atatürk Olimpiyat Stadyumu, Milli Takım’ın olacak"
Atatürk Olimpiyat Stadyumu üzerinde çalışmalar yaptıklarını belirten Özdemir, sözlerine şöyle devam etti:
”2020 Şampiyonlar Ligi finalinden sonra Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nun bazı tribünlerinde kapasite artışı yaparak ve üstünü kapatarak burayı İngiltere Milli Takımı’nın kullandığı Wembley Stadyumu gibi Türk Milli Futbol Takımı'nın stadyumu haline getireceğiz. Hatta futbol federasyonumuzun merkezini de bu stadyuma taşımayı planlamaktayız.”
"Hedef 2022 Dünya Kupası"
Türk Milli Takımı’nın iyi bir jenerasyon yakaladığını söyleyen Özdemir, “Pırıl pırıl tertemiz çocuklar, milli ruh içinde milli takımımızın başarıya ulaşması için ter döküyorlar. Maçlardan sonra soyunma odalarına indiğimizde hepsi gözyaşlarıyla ağlıyorlar. Oradaki bu heyecan hepimizi inanılmaz derecede duygulandırıyor. Bizim ana hedefimiz bu jenerasyonla beraber Katar’daki 2022 Dünya Kupası’na katılmak. Biz bu gruptan lider olarak çıkarak Avrupa Futbol Şampiyonasına katılmak istiyoruz” ifadelerini kullandı.
“Yabancı sayısını düşürmeyi hedefliyoruz”
Özdemir, yabancı sayısıyla ilgili de düşüncelerini aktararak, şunları ifade etti:
Süper Lig’de maalesef bazı maçlarda gördüğünüz gibi 11 yabancıyla bazı kulüplerimiz var. Bunu bir plan program dahilinde, bir süreç içerisinde yabancı sayısını düşürmeyi hedefliyoruz. Bunu Kulüpler Birliği ile beraber yürütmeyi düşünüyoruz. Eğer onlarla bir noktaya gelemezsek biz federasyon olarak bu konuyu eleyeceğiz. Biz ön yargılı değiliz, Türk futbolunun gelişmesi için ne gerekiyorsa onu yapacağız.”
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