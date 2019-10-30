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    Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir

    TFF Başkanı Özdemir: Yabancı sayısını düşürmeyi hedefliyoruz

    © İHA /
    Spor
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    Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, Türk futbolundaki yabancı oyuncu sayısıyla ilgili, “Yabancı sayısını düşürmeyi hedefliyoruz” dedi.

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    Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, İzmir Ticaret Odası’nın Ekim ayı olağan meclis toplantısına konuk oldu. Toplantıda açılış konuşmasını yapan İzmir Ticaret Odası (İZTO) Yönetim Kurulu Başkanı ve TFF Eski Başkanı Mahmut Özgener, Nihat Özdemir’le dostluğunun çok eski zamanlara dayandığını söyleyerek, “İzmir ve futbol bir arada düşünüldüğünde ben çok büyük bir potansiyelin ortaya çıktığını düşünüyorum. Nihat Özdemir’e bu potansiyeli hayata geçirmek için birlikte çalışmalar yapmayı öneriyorum. İzmir, bölge ve kıta açısından baktığımızda bir futbol kenti olarak anılması son derece mümkün. Akdeniz oyunları ve Universiade gibi olimpik organizasyonları gerçekleştiren kent İzmir’dir. Doğru projelerle planlı bir şekilde hareket ettiğimizde bunu başaracağımıza inanıyorum” ifadelerini kullandı.

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    Kayseri 1. Amatör Küme U-19 Ligi ekiplerinden Meysuspor Teknik Direktör Halit Kurt, Kayseri İdmanyurdu'yle oynanan karşılaşmanın ilk yarısını 3-1 geride kapatan futbolcularını soyunma odasında tokatladı. 3 yıl sonra ortaya çıkan görüntüler üzerine Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu'nun Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Eskici'den bilgi aldığı öğrenildi.
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    Türkiye’de futbolun marka değerini arttırmaya yönelik çalışmalar yapmaya çalıştıklarını söyleyen TFF Başkanı Nihat Özdemir, “Bunun için en önemli konular liyakat ve futbolda adaletin sağlanmasıdır. Bunun için hep yeni insanlarla çalışmaya başladık. Yeni MHK, yeni disiplin kurulu ve yeni tahkim kurulu tayin ettik. En önemlisi futbol markamızın değerini arttırmak için kendi cezamızın kendimiz keselim diye yeni bir lisans kurulu meydana getirdik. Transfer yasağı, puan silme cezası gibi cezalar buradan veriliyor. Bu kurulda 3 bankacı, 3 mali müşavir ve 1 hukukçu var. Bütün kulüpler bilançolarını 6 ayda bir bize vermek zorundalar. Bu arkadaşlarımız mali analizini yapıyorlar. Bu analizlere göre kulüplerin bir yılda harcayacakları limitleri ortaya konuluyor. 18 Süper Lig takımının bütün harcayacağı para miktarını ortaya koyuyoruz. İnşallah bunu alt liglere de yaymak istiyoruz” diye konuştu.

    "Yapılandırmalar olmazsa kulüpler varlığını sürdüremez"

    Süper Lig takımlarının mali durumundan da bahseden Özdemir, “Şu anda Süper Lig takımlarımızın 14 milyar TL, bunun 10 milyar TL’si Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor’a ait. Kulüplerin iddialarını sürdürmeye devam ederken borç sorunlarını çözmeye çalışmaları gerektiğine inandık. Bankalarla çeşitli toplantılar yaptık ve 18 kulübün 8 tanesinin yapılandırmaya ihtiyacı olduğunu gördük. Bunların 5 tanesi yapılandırmalarını yaptı ve yapmaya devam ediyor. Kaldı 3 kulübümüz, en kısa zamanda da onları yapılandırılması için işlemlere başlanmasını bekliyoruz. Eğer yapılandırmalar olmazsa, kulüplerimizin varlıklarını devam ettirmelerinin mümkün olmadığını görüyoruz. Bütçe hiçbir zaman vazgeçmeyeceğimiz konuların başında geliyor” şeklinde konuştu.

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    "Atatürk Olimpiyat Stadyumu, Milli Takım’ın olacak"

    Atatürk Olimpiyat Stadyumu üzerinde çalışmalar yaptıklarını belirten Özdemir, sözlerine şöyle devam etti:
    ”2020 Şampiyonlar Ligi finalinden sonra Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nun bazı tribünlerinde kapasite artışı yaparak ve üstünü kapatarak burayı İngiltere Milli Takımı’nın kullandığı Wembley Stadyumu gibi Türk Milli Futbol Takımı'nın stadyumu haline getireceğiz. Hatta futbol federasyonumuzun merkezini de bu stadyuma taşımayı planlamaktayız.”

    "Hedef 2022 Dünya Kupası"

    Türk Milli Takımı’nın iyi bir jenerasyon yakaladığını söyleyen Özdemir, “Pırıl pırıl tertemiz çocuklar, milli ruh içinde milli takımımızın başarıya ulaşması için ter döküyorlar. Maçlardan sonra soyunma odalarına indiğimizde hepsi gözyaşlarıyla ağlıyorlar. Oradaki bu heyecan hepimizi inanılmaz derecede duygulandırıyor. Bizim ana hedefimiz bu jenerasyonla beraber Katar’daki 2022 Dünya Kupası’na katılmak. Biz bu gruptan lider olarak çıkarak Avrupa Futbol Şampiyonasına katılmak istiyoruz” ifadelerini kullandı.

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    “Yabancı sayısını düşürmeyi hedefliyoruz”

    Özdemir, yabancı sayısıyla ilgili de düşüncelerini aktararak, şunları ifade etti:
    Süper Lig’de maalesef bazı maçlarda gördüğünüz gibi 11 yabancıyla bazı kulüplerimiz var. Bunu bir plan program dahilinde, bir süreç içerisinde yabancı sayısını düşürmeyi hedefliyoruz. Bunu Kulüpler Birliği ile beraber yürütmeyi düşünüyoruz. Eğer onlarla bir noktaya gelemezsek biz federasyon olarak bu konuyu eleyeceğiz. Biz ön yargılı değiliz, Türk futbolunun gelişmesi için ne gerekiyorsa onu yapacağız.”

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    Etiketler:
    İzmir, Futbol, Yabancı sınırı, Nihat Özdemir, 2022 FIFA Dünya Kupası, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF)
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