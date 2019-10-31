MKE Ankaragücü kongresinde arbede: 'Nasıl oldu da bu borç 10 kat, 12 kat arttı' diyen delege darp edildi

MKE Ankaragücü Olağanüstü Genel Kurul toplantısı, bugün Necmettin Erbakan Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi. Delege Ali İhsan Mutlu, mevcut başkan Mehmet Yiğiner'in 2012 yılının ocak ayında yaptığı konuşmayı hatırlattı ve "Siz deyin '3-5' ben diyeyim '8-10 milyon TL'. Nasıl oldu da bu borç 10 kat, 12 kat arttı" dedi.

Mutlu'nun sözlerinin ardından toplantı salonunda gerginlik yaşandı.

Mehmet Yiğiner'in kendisine tepki göstermesinin ardından bazı delegeler Mutlu'nun üzerine yürüyerek yumrukladı.

Sonrasında güvenlik güçlerinin araya girmesiyle Ali İhsan Mutlu salondan çıkarıldı.