Ali Koç: Beşiktaş'a karşı büyük bir sempatim var

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Beşiktaş'a karşı büyük bir sempatisi olduğunu açıkladı. Koç, babası Rahmi Koç'un Beşiktaş camiasında önemli bir isim olduğunu belirterek "Beşiktaş maçları hariç arar, sorar, sevinir. Onun desteğini hissetmek önemli" dedi.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, beIN Sports'ta Güntekin Onay'ın gündeme ilişkin sorularını cevapladı.

Onay'ın "Babanız Rahmi Koç çok iyi bir Beşiktaşlı. Aranızda şakalaşma oluyor mu?" sorusu üzerine Koç, şunları söyledi:

'Babam son derece demokrat bir insandır'

"Benim Beşiktaş'a karşı büyük bir sempatim vardır. Babam son derece demokrat bir insandır. Bu işe girmemi hiç desteklemedi ama girdikten sonra destekliyor. Beşiktaş maçları hariç arar, sorar, sevinir. Onun desteğini hissetmek önemli. Aramızda yapıcı bir rekabet var."