Vodafone 41. İstanbul Maratonu'nu kazanan isimler belli oldu

Vodafone 41. İstanbul Maratonu'nu erkeklerde Kenyalı atlet Daniel Kipkore Kibet, parkur rekoru kırarak kazandı. Kadınlarda ise Etiyopyalı atlet Hirut Tibebu birinciliğe ulaşan isim oldu.

Vodafone 41. İstanbul Maratonu 42 kilometrelik maratonun startı saat 09.00'da verildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Spor İstanbul'un düzenlediği ve bu yıl 'İstanbul senin, durma koş' sloganıyla koşulan maratonda 42.195 kilometrelik çipli koşuda yaklaşık 4 bin, 15 kilometrelik koşuda ise yaklaşık 33 bin sporcu koştu. 8 kilometrelik halk koşusuna ise 100 bin civarında vatandaş katılım gösterdi.

Geleneksel Vodafone İstanbul Maratonu 41. kez yapılıyor. https://t.co/nUBjUL3dtt — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) November 3, 2019

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü geçtikten sonra Barbaros Bulvarı'ndan Beşiktaş'a inen sporcular, sahil yolunu izleyerek Karaköy'e ulaştı.

Galata Köprüsü'nden sonra Sirkeci yönüne giden koşucular, sahil yolunu takip ederek Bakırköy Hava Harp Okulu önünden geldikleri istikamete döndü. Sahil yolundan Gülhane Parkı'na doğru devam ederek parkın içinden geçen atletler, Sultanahmet Meydanı'nda Sultanahmet Camisi'nin giriş kapısı ile Dikilitaş'ın arasındaki varış noktasında yarışı tamamladı.

42 km erkekler kategorisinde birinci 2 saat 9 dakika 44 saniye ile Kenya'dan Daniel Kipkore Kibet, ikinci 2 saat 9 dakika 57 saniyeyle Etiyopya'dan Yitayal Atnafu Zerihun, üçüncü de 2 saat 10 dakika 9 saniye ile Kenyalı Peter Kwemoi Ndorobo oldu. Kibet ayrıca erkeklerde İstanbul Maratonu parkur rekorunu da kırdı.

Türkiye adına en iyi dereceyi yarışı 6. sırada tamamlayan Polat Kemboi Arıkan, 2.12.57'lik zamanıyla elde etti.

Kadınlarda ise Etiyopyalı atlet Hirut Tibebu 2 saat 23 dakika 40 saniyelik derecesiyle yarışı birinci tamamladı. İkinciliği 2 saat 24 dakika 15 saniye ile yine Etiyopya'dan Tigist Abayechew, üçüncülüğü ise 2 saat 24 dakika 16 saniye ile Kenyalı Maurine Chepkemoi elde etti.

Vodafone 41. İstanbul Maratonu'nu kazanan isimler belli olduhttps://t.co/k0vwSGRu4u pic.twitter.com/KLF3emomTV — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) November 3, 2019

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