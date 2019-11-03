Çağlar Söyüncü Premier Lig'de ilk golünü attı

Premier Lig'in 11. hafta maçında Leicester City, Selhurst Park'ta Crystal Palace'ın misafiri oldu.
Milli takımın savunma yıldızı Çağlar Söyüncü, ilk yarısı golsüz sona eren maçın 57. dakikasında attığı golle takımını 1-0 öne geçirdi.
Get in! Çağlar Söyüncü gives @lcfc the lead. He’s been brilliant this season. 💥— Gary Lineker (@GaryLineker) November 3, 2019
Konuk ekip, Jamie Vardy'nin 88. dakikada ağları sarsmasıyla mücadeleden 2-0 galip ayrıldı.
Leicester City puanını 23'e çıkarıp 4. sıradaki yerini korurken, Crystal Palace 15 puanda kaldı.
Maçta 90 dakika forma giyen Çağlar Söyüncü, Leicester City'deki ilk golünü atmış oldu.
Gary Lineker: "Çağlar Söyüncü 🇹🇷, Leicester'a liderlik yapıyor. Bu sezon gerçekten mükemmel." https://t.co/ox8Dr0V46p pic.twitter.com/u8Mrlpisy8— Sporx (@sporx) November 3, 2019
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)