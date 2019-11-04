MHK'dan VAR açıklaması

Merkez Hakem Kurulu (MHK) son günlerde sıkça tartışılan VAR sistemiyle ilgili olarak açıklama yaptı. Açıklamada "Futbol oyunu içinde asıl önemli olan sahadaki hakem performansıdır. Bu yüzden VAR protokolü de hakemlerin 'VAR yokmuş gibi maç yönetmesi' gerekliliği üzerine kurulmuştur" dendi.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) resmi internet sitesinde yapılan açıklamada "2019-2020 sezonun başından beri devam eden ve özellikle son haftalarda daha da artan VAR sistemi ve uygulamaları ile ilgili oluşturulan tartışmalar üzerine bir açıklama yapma gereği duyulmuştur" dendi.

Açıklama şöyle devam etti:

"Öncelikle Türkiye Futbol Federasyonu ve Merkez Hakem Kurulu hakemliğin her adımında IFAB ve UEFA tarafından yayımlanan kuralları ve güncel talimatları uygulamaktadır ve uygulayacaktır.

Futbol oyunu içinde asıl önemli olan sahadaki hakem performansıdır. Bu yüzden VAR protokolü de hakemlerin 'VAR yokmuş gibi maç yönetmesi' gerekliliği üzerine kurulmuştur.

VAR Sistemi ve Protokolü için aşağıdaki noktaları hatırlatmakta fayda vardır;