Maç esnasında ırkçılığa maruz kalan Balotelli: Kendinizden utanın

Instagram hesabından bir açıklama yapan Mario Balotelli, “Bana karşı gösterdikleri dayanışmadan ötürü sahadaki ve saha dışındaki tüm meslektaşlarıma, gönderdiğiniz tüm mesajlar için de hayranlarıma teşekkür ederim. Canı gönülden teşekkürler” ifadelerini kullandı.
Maç esnasında ırkçı tezahürat duymadığını savunan Verona antrenörü Ivan Juric’e üstü kapalı göndermede bulunan Balotelli, “Kanıtları reddedenlerin aksine size gerçek bir erkek olduğunuzu gösterdiniz” dedi.
Instagram hikâyesinde söz konusu tezahüratların duyulduğu bir video da paylaşan 29 yaşındaki ünlü futbolcu, “Maymun sesleri çıkaran ‘insanlara’: Kendinizden utanın. Çocuklarınızın, eşlerinizin, ebeveynlerinizin, akrabalarınızın, arkadaşlarınızın ve yakınlarınızın önünde kendinizden utanın” ifadelerini kullandı.
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Grazie a tutti i colleghi in campo e non per la solidarietà avuta nei miei confronti e a tutti i messaggi ricevuti da voi tifosi.. grazie di cuore.Avete dimostrato di essere veri uomini non come chi nega l’evidenza . #notoracism✊🏾✊🏾 #forzabrescia⚪️🔵🦁 #testaallaprossimapartita #noinonciarrendiamo
Serie A’nın 11. haftasında oynanan maçta ev sahibi Hellas Verona’nın taraftarları, Brescia forması giyen İtalyan siyah futbolcu Mario Balotelli'ye yönelik ırkçı tezahüratlarda bulunmuştu.
Maymun sesi çıkaran taraftarlara ve "Buu buu" şeklindeki tezahüratlara sinirlenen Balotelli, topu Hellas Verona taraftarlarının bulunduğu tribüne atarak tepkisini göstermişti.
Daha önce de yaşadı
Ganalı göçmen bir ailenin çocuğu olarak İtalya’da dünyaya gelen Balotelli, Inter Milan’da şöhret kazanmaya başladığı dönemde de ırkçı saldırıların hedefinde olmuştu.
Balotelli’nin yaşadıkları yeşil sahalarda artan ırkçılığı da bir kez daha gözler önünde serdi.
Yine Serie A'da dünkü Roma-Napoli maçında, ev sahibi Romalı taraftarların bir bölümü ırkçı tezahürat yapmıştı. Karşılaşmanın hakemi Gianluca Rocchi, bunun üzerine oyunu bir süre durdurmuş ve anons yaptırmıştı.
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