Maç esnasında ırkçılığa maruz kalan Balotelli: Kendinizden utanın

İtalya Birinci Futbol Ligi'nin Hellas Verona-Brescia maçında ırkçı tezahüratlara maruz kalan Brescialı Mario Balotelli, “Kendinizden utanın” diye seslendi. Ünlü futbolcu kendisine destek olanlara ise teşekkür etti.

Instagram hesabından bir açıklama yapan Mario Balotelli, “Bana karşı gösterdikleri dayanışmadan ötürü sahadaki ve saha dışındaki tüm meslektaşlarıma, gönderdiğiniz tüm mesajlar için de hayranlarıma teşekkür ederim. Canı gönülden teşekkürler” ifadelerini kullandı.

Maç esnasında ırkçı tezahürat duymadığını savunan Verona antrenörü Ivan Juric’e üstü kapalı göndermede bulunan Balotelli, “Kanıtları reddedenlerin aksine size gerçek bir erkek olduğunuzu gösterdiniz” dedi.

Instagram hikâyesinde söz konusu tezahüratların duyulduğu bir video da paylaşan 29 yaşındaki ünlü futbolcu, “Maymun sesleri çıkaran ‘insanlara’: Kendinizden utanın. Çocuklarınızın, eşlerinizin, ebeveynlerinizin, akrabalarınızın, arkadaşlarınızın ve yakınlarınızın önünde kendinizden utanın” ifadelerini kullandı.

Serie A’nın 11. haftasında oynanan maçta ev sahibi Hellas Verona’nın taraftarları, Brescia forması giyen İtalyan siyah futbolcu Mario Balotelli'ye yönelik ırkçı tezahüratlarda bulunmuştu.

Maymun sesi çıkaran taraftarlara ve "Buu buu" şeklindeki tezahüratlara sinirlenen Balotelli, topu Hellas Verona taraftarlarının bulunduğu tribüne atarak tepkisini göstermişti.

Daha önce de yaşadı

Oldukça üzüldüğü görülen ve sahayı terk etmek isteyen Balotelli’yi takım arkadaşlarının yanı sıra rakip oyuncular teselli etmiş ve sahada kalması için ikna etmişti.

Ganalı göçmen bir ailenin çocuğu olarak İtalya’da dünyaya gelen Balotelli, Inter Milan’da şöhret kazanmaya başladığı dönemde de ırkçı saldırıların hedefinde olmuştu.

Balotelli’nin yaşadıkları yeşil sahalarda artan ırkçılığı da bir kez daha gözler önünde serdi.

Yine Serie A'da dünkü Roma-Napoli maçında, ev sahibi Romalı taraftarların bir bölümü ırkçı tezahürat yapmıştı. Karşılaşmanın hakemi Gianluca Rocchi, bunun üzerine oyunu bir süre durdurmuş ve anons yaptırmıştı.