UEFA, İrfan Can'ın ardından 5 Başakşehirli futbolcuyu daha disiplin kuruluna sevk etti

UEFA, Başakşehir’in milli futbolcusu İrfan Can Kahveci’nin Avrupa Ligi’nde oynanan Wolfsberger maçında attığı golden sonra yaptığı ‘asker selamı’ nedeniyle soruşturma başlatmıştı. Hürriyet Gazetesi Spor Müdürü Mehmet Aslan, UEFA'nın yeni kararıyla ilgili açıklama yaptı.

Mehmet Aslan, CNN TÜRK'te yayınlanan Limitsiz Futbol programında yaptığı açıklamada, İrfan Can Kahveci'nin hakkında Wolfsberger maçında yaptığı asker selamlı sevinci nedeniyle hakkında soruşturma başlatan UEFA'nın, Başakşehir'in 5 futbolcusu hakkında daha soruşturma kararı aldığını söyledi.

Aslan, "İrfan Can Kahveci hakkında soruşturma kararı alan UEFA, bu sayıyı 6'ya çıkardı. UEFA, Wolfsberger maçında İrfan Can Kahveci ile birlikte asker selamı veren Azubuike, Edin Visca, Robinho, Mehmet Topal ve Caiçara'yı disiplin kuruluna sevk etti. Bu futbolcular 6 gün içinde savunmalarını verecekler" dedi.