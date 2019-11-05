Hollandalı atlete uyuşturucu kaçakçılığından 8.5 yıl hapis cezası

Hollanda basınında yer alan haberlerde, 2016 Rio Olimpiyatları'nda yarışan 27 yaşındaki Ghafoor'un, Almanya'da çıktığı mahkemede 8.5 yıl hapis cezasına çarptırıldığı belirtildi.

Haberlerde, Ghafoor'un avukatı Norman Werner'in mahkemede yaptığı savunmada, müvekkilinin arabasında bulunan maddeleri doping zannettiğini söylediği ifade edildi.

Avukat Werner'in, Ghafoor'un Doha'da düzenlenen Dünya Atletizm Şampiyonası'nda doping kullanabilmek için bir örgüt ile anlaşarak Almanya'ya doping kaçakçılığı yaptığını ifade ettiği kaydedildi.

Savcının ve hakimin, avukatın savunmasını inandırıcı bulmadığı ve Ghafoor'u arabasında çok sayıda uyuşturucu bulunduğunu bilmesi gereken bir kurye olarak gördüğü bilgisi paylaşıldı.

Hollanda Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamada ise avukatın 'doping' savunmasına şaşırıldığı ve bunun doğruluğuyla ilgili araştırma başlatıldığı belirtildi.

18 Haziran'da Ghafoor'un arabasında, Hollanda-Almanya sınırına yakın Elten kentinde gümrük memurları tarafından yapılan aramada 2 milyon euro değerinde çok sayıda uyuşturucunun yanı sıra 12 bin euro para ve 3 kilo ketamin bulunmuştu. Ghafoor bunun üzerine Alman polisi tarafından gözaltına alınmıştı.

Hollanda'da 100 ve 400 metrede şampiyonlukları bulunan Ghafoor, 2016 Rio Olimpiyatları'nda da kadınlar 4x400 metre bayrak yarışında Hollanda Milli Takımı'nda yer almıştı.