Kulüpler Birliği'nde yeni başkan belli oldu

Beşiktaş Kulübü Başkanlığı'ndan ayrılan Fikret Orman'ın, Kulüpler Birliği Vakfı Başkanlığı görevi de sona erdi. Kulüpler Birliği bugün gerçekleşen olağanüstü genel kurulda yeni başkanını seçti.

Vakfın son başkanı, Göztepe Spor Kulübü Başkanı Mehmet Sepil oldu.

2000 yılında kurulan Kulüpler Birliği Vakfı'nda bugüne kadar İlhan Cavcav (3 dönem), Cemal Aydın, Özhan Canaydın, Aziz Yıldırım, Yıldırım Demirören, Halil Ünal, Göksel Gümüşdağ, Dursun Özbek ve Fikret Orman başkanlık yaptı.