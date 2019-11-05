Kayıt
19:48 05 Kasım 2019
Canlı Yayın
    Arama
    Fatih Altaylı

    Fatih Altaylı: VAR, Türkiye'ye üçkağıt unsuru olarak sokuldu

    © AA /
    Spor
    URL'yi kısaltın
    0 11
    Abone ol

    Gazeteci Fatih Altaylı, VAR uygulamasını eleştirdi ve "Fransa Ligi'nde hakem VAR kulübesine tekme atıp devirdi. Futbola bundan daha büyük darbe olan bir şey yok. Futbolda hata olurdu biterdi. Türkiye'de hakemlerin istedikleri takımları yakma mekanizması olarak kullanılıyor. Futbola bir üçkağıt unsuru olarak sokuldu VAR Türkiye'de" dedi.

    Gazeteci Fatih Altaylı, dün Habertürk TV'de yayınlanan Spor Saati adlı programda spor gündemine dair değerlendirmelerde bulundu.

    "VAR'ın Türk futboluna hiçbir şey kazandırmayacağını, Türk futbolunun sahtekar hakemlik müessesesi üzerine kurulduğunu, VAR'ın sadece tartışmaların şeklini değiştireceğini başından söylemiştim. Olacak olanları önceden söylüyorum ben. 'Eşek buradan giderse duvara çarpacak' diyorum ve eşek de gidiyor çarpıyor" ifadesini kullanan Altaylı, şöyle devam etti:

    "Eşekte de problem var, eşeği oraya yollayanda da atayanda da problem var. İyi niyet olmadığı için MHK'nin açıklaması, fırıldağa kılıf uydurmak. Fırıldağa kılıf uyduramazsınız. Kimse ahmak, kör, aptal değil. Herkes olan biteni görüyor. MHK olarak güveni sıfır olmuş, TFF olarak yönetim anlayışı herkesçe komedi unsuruna dönüşmüş ve çok kısa süre içerisinde yıpranmış bana sorarsanız Türk spor tarihinin en kötü TFF ile bunun bir yere varması mümkün değil. Bu açıklama 'Evet biz bir sürü rezalete imza atıyoruz ama niye atıyoruz, bir sorun' minvalinde bir açıklama. Dün Fenerbahçe kalecisi, rakip oyuncunun apış arasına dizini dan diye vuruyor. Bunu yüzde 80 görme engelli birisinin bile göreceği vaziyette. Hiçbir şey yok.

    Hakem görmez tam VAR'ın göreceği bir şey bu. O genç çocuk da belli ki terbiyesini kaleci antrenörü yapılandan almaya başlamış. 21 yaşında bu kadar ahlaki erozyona uğramaması lazım bir sporcunun. Orada bir bozukluk var. Artık Emre'den mi eski kaleciden mi öğreniyor sportmenliği bilmiyorum. Hakem bunu görmüyor peki de VAR nerede? MHK'ye diyorum ki 'Biz aptal değiliz. Milyonlarca izleyici aptal değil. Sen karşındaki akıllı insanları aptal zannediyorsan sana benzemedikleri için aptal olan sensindir. Kimsenin kimseyi aptal yerine koyma hakkı yok. VAR, Türkiye'deki hakemlerin rezilliğini farklı boyuta çevirme mekanizması haline getirildi. İşine geldiği gibi... İşine geldiğinde 10 pozisyon önceden oyunu kesiyor işine gelmezse devam ediyor. Galatasaray maçında bir penaltı pozisyonu oluyor, vermemek için orta sahada yapılan faule geliyor. Hiç itirazım yok, olabilir. Aynı Galatasaray aynı VAR sistemi içerisinde geçen sene Fenerbahçeli futbolcunun faul yaparak aldığı topla gol yiyor, buna hiç kimse bir şey demiyor. Aptal mıyız biz? Bunu yapanlar büyük bir sahtekarlık yapıyor mu? Ama kim hesap soracak? Kim ne diyecek? Gık diyene ceza."

    Altaylı, VAR sisteminin doğru kullanılmadığını belirterek şunları kaydetti:

    "Fatih Terim'e sarı kart gösterdi hakem dimi. Baksınlar, hangi teknik direktör kaç kez nereye geçmiş. Ayıptır artık. Sahaya giren teknik direktör gördük daha geçen hafta. Fransa Ligi'nde hakem VAR kulübesine tekme atıp devirdi! Futbola bundan daha büyük darbe olan bir şey yok! Futbolda hata olurdu biterdi. Türkiye'de hakemlerin istedikleri takımları yakma mekanizması olarak kullanılıyor. Futbola bir üçkağıt unsuru olarak sokuldu VAR Türkiye'de."

    Etiketler:
    Futbol, Hakem, Türkiye Futbol Federasyonu, VAR, Fatih Altaylı
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    İstanbul'da depremlerle battı: Vordonisi adası havadan fotoğraflandı
    Karikatür
    'Elimizdeki DEAŞ'lıları vatandaşlıktan çıkarsalar dahi ait olduğu ülkelere göndereceğiz'
    İnfografik
    Suriye'nin kuzeydoğusundaki insani durum
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet