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    Ali Koç

    Ali Koç'tan 'Lig dizayn ediliyor' iddiasına tepki

    © Fotoğraf : DHA
    Spor
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    Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Süper Lig'in 10. haftasında deplasmanda İstikbal Mobilya Kayserispor'a 1-0 yenildikleri maçın öncesinde "Ligin dizayn edildiği" şeklindeki iddiaların sonuç verdiğini ve garip bir karşılaşma oynadıklarını ileri sürdü.

    Fenerbahçe Spor Kulubü logosu
    © Fotoğraf : Fenerbahçe
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    Başkan Ali Koç, Kulüpler Birliği Vakfının olağanüstü genel kurulunun ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

    Sarı-lacivertli kulübün başkanı, spor programlarındaki bazı yorumcuların kendi maçlarından önce Süper Lig'in dizayn ve organize edildiği şeklindeki iddialarını hatırlattı.

    Söz konusu iddiaların hakemleri ve Merkez Hakem Kurulunu etkilemek amacıyla ortaya atıldığını savunan Koç, "Bizden bir gün önce rakibimiz Trabzonspor'un Göztepe ile bir maçı vardı. Bu maçta verilen hakem kararları, hatta hakem hataları iddiaları tartışılırken, değerlendirilirken ne yazık ki bir kanalın spor müdürü ve bir hakem eskisi, bu maçta yaşananları 'Ligimiz dizayn ediliyor, işler organize ediliyor' tarzında açıkladı. Hatta bir adım öteye gidildi, bu açıklamalar Fenerbahçe ile bağdaştırıldı. Hatta bir adım daha öteye gidip konu benim şahsıma kadar getirildi. Neymiş? Fenerbahçe kollanıyormuş, lig dizayn ediliyormuş. Aslında bunun ana amacı hakemleri ve Merkez Hakem Kurulunu etkilemekti." diye konuştu.

    Deplasmanda 1-0 yenildikleri İstikbal Mobilya Kayserispor karşılaşmasının öncesinde teknik direktör Ersun Yanal'ı aradığını aktaran Ali Koç, sözlerini şöyle sürdürdü:

    "Trabzonspor-Göztepe müsabakasının ertesi günü bizim maçımız vardı. O sabah öğlene doğru hocamızı aradım. Ersun hocaya, bu kanaldaki tartışmalar ve değerlendirmelerle ilgili, 'Ne olur çocuklara söyle dikkat etsinler, kart almamaya özen göstersinler, ben bu maçın gidişatından ve hakeminden son derece endişeliyim.' dedim. Tabii korktuğumuz başımıza geldi. Yani yapmak istedikleri etkiyi gayet güzel yaptılar. Bizim açımızdan garip bir maç oldu. Tabii golleri atacaksın, yakaladığın pozisyonları bitireceksin, hakem kararlarına da kalmayacaksın ama bizim gol yollarındaki talihsizliğimiz, hatta beceriksizliğimiz bu şekilde bir hakem yönetimini haklı kılamaz. Biz başarılı olduklarını düşünüyoruz."

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    Karşılaşmada üç penaltılarının verilmediğini ileri süren Koç, "Biri yüzde 100, biri yüzde 100'e yakın, öbürü tartışılır... Bizim golümüzden önce net, yüzde 100 faul var. Hiçbir pozisyonda Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemine gidilmedi. VAR'ın altyapısını kulüpler ödedi, ciddi yatırımlar yapıldı. Kullanılmayacaksa VAR niye var? İlk 5 hafta çok gidildi, son 5 hafta hiç gidilmiyor. Sert bir maçtı. Rakibimizin 86. dakikaya kadar hiç kart görmemesi... Son olarak kendi aleyhimize veya kendi lehimize yapılan bir hata diyelim; kalecimiz Altay'ın pozisyonunun cezalandırılmaması... Belki bu da bir suçluluk psikolojisidir ama neresinden bakarsanız bakın çorba bir maç oldu." ifadelerini kullandı.

    '6222 sayılı kanun uygulanmalı'

    Ali Koç, "Lig dizayn ediliyor" iddialarında bulunanlar için 6222 sayılı kanunun uygulanması gerektiğini söyledi.

    Fenerbahçe Kulübünün bu süreçte elinden geleni yapacağını dile getiren Ali Koç, şöyle devam etti:

    "Ertesi gün bu arkadaşlar sus pus oldular. Neden sus pus oldu bu arkadaşlar; çünkü Fenerbahçe 3 puan alamadı, lider olamadı, arayı açamadı. Dolayısıyla ligimiz birden bire çok daha temiz bir hale gelmiş bulundu. Biz, hiçbir takımı hedef almıyoruz ama diyoruz ki artık bu sorumsuzluğun bir son bulması lazım, ilgili mercilerin 6222'den savcılarımızın, Türkiye Futbol Federasyonunun harekete geçmesi gerektiğini söylüyoruz". 

    Türk futbolunun temizlenmesi gerektiğini savunan bir duruş sergilediklerini aktaran sarı-lacivertli kulübün başkanı, şunları kaydetti:

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    "Biz en başta ne diyorsak aynı şeyleri söylüyoruz. Ancak bugün insanları kutuplaştıran, birbirine düşman eden, nefret tohumları eken ve ayrıştıran bazı medya mensuplarının yaptığına çok dikkat etmek lazım. İnsanlar sosyal medyada birbirlerine giriyorlar ve yarın öbür gün bu etki tribünlere, sokaklara yansıyacak. Olan bireylere, taraftarlara olacak ama bu insanlar yaptıklarıyla kalacak. Futbola ne gibi bir katkıları var, hiçbir zaman sorgulanmayacak, verdiği zararlar da verdikleri gibi kalacak. O yüzden biz Türk adaletine güvenerek bu ortamı yaratan insanlar hakkında suç duyurusunda bulunacağız.

    Kabul edilir ya da edilmez, zaman gösterecek ama biz bunu Fenerbahçe Kulübünün sorumluluğu olarak görüyoruz ve elimizden geldiği kadar bu gibi şahısların üstüne gideceğiz. 6222, sinekleri öldürmek için değil, bataklığı kurutmak için kullanılırsa Türk futboluna fayda sağlar. Bu doğrultuda da biz üstümüze düşen sorumluluğu yerine getireceğiz. Henüz sadece 10 hafta oynandı, köprünün altından çok sular akacak ama bu geldiğimiz 10 haftada tüm kulüplerin yaptığı şikayetleri değerlendirirsek hepimizin bir silkelenmesi gerektiğini düşünüyorum".

    VAR hakkında itiraz önerisi

    Ali Koç, Süper Lig maçlarında takımlara VAR'ın kullanılmasıyla ilgili itiraz hakkı verilmesini önerdi. 

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    Koç, tenis ve voleyboldaki uygulamaları örnek göstererek, "Her devre, her kulübün ikişer hakkı olmalı. Bu şekilde hakemler de gidip gitmemeyi iki kere düşünmeli. Merkez Hakem Kurulunun açıklamasını yeterli bulmuyorum, yaşananları açıklamak açısından ama her kulübün ikişer hakkı olursa bence daha adil bir şekilde teknoloji kullanılır. Teknolojiye inanan bir kulübüz, inanan bir başkanım ama teknolojiyi kullanan insanlara da inanabilmemiz lazım, teknolojinin faydalarından, nimetlerinden yararlanabilmek için." değerlendirmesinde bulundu.

    Süper Lig'de kazandıkları maçları yöneten hakemlere bir sonraki hafta görev verilmediğini anlatan Ali Koç, "Kazandığımız haftanın hakemleri bir sonraki hafta veya bir iki hafta maç alamıyorlar ama puan kaybettiğimiz maçlarda görev alınmış. Bunda art niyetli düşünmek gerekirse bir sonuca varabilirsin. Biz yine adalete, haklı rekabetin ihtiyaçlarına ve bunun er ya da geç bir şekilde Türkiye'de sağlanacağına inanmak istiyoruz. İnanmazsak, kitleler buna inanmazsa zaten çok kaotik bir durumla karşı karşıya kalırız." diyerek sözlerini tamamladı.

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    Etiketler:
    Futbol, VAR, Trabzonspor, Kayserispor, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Fenerbahçe, Ali Koç
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