'Nao'lar geliyor: Robot futbolcular 2050'de insanlarla karşılaşacak

‘Nao’ olarak adlandırılan robot futbolcular İtalya’da bir fuara konuk oldu. Henüz özerk hareket edemeyen Nao’ların, 2050'de insan rakipleriyle karşı karşıya gelmesi için çalışılıyor.

İtalya’nın başkenti Roma'da bu yıl 7’ncisi düzenlenen, Türkiye'nin de dahil olduğu 40 ülkeden 600'e yakın projenin sergilendiği, Avrupa'nın en büyük inovasyon ve teknoloji fuarı ‘Maker Faire Rome 2019 - The European Edition’ robot futbolcuları konuk etti.

Sarj sorunu nedeniyle maçlar 10 dakika

Roma'daki fuar alanında mini bir sahada her yaştan kişinin merakla izlediği iki günlük mini turnuvada da İsviçre'nin NomadZ, Almanya'nın HTWK ile İtalya'nın tek robot futbol takımı S.P.Q.R. adlı üniversite ekiplerinin katılımıyla üçlü bir turnuva gerçekleştirildi.

Robotların şarj ihtiyacından dolayı sadece 10'ar dakika süren maçlar izleyenlere keyifli anlar yaşattı. Özellikle düşen robotların seri bir şekilde yerden kalkışları eğlenceli anlara neden oldu.

Yapay zekanın fanteziden çıkarak bir gerçekliğe büründüğünün bir başka örneği, "Nao" diye adlandırılan robot futbolcular. Nao’ların, 2050'de insan rakipleriyle karşı karşıya gelmesine çalışılıyor. — Demirören Haber Ajansı (@dhainternet) November 6, 2019

Henüz insanlara karşı oynamaya hazır değiller

Tam anlamıyla özerk hareket edemedikleri için, robot futbolcuların şimdilik insan rakiplerine karşı oynamaya hazır olmadığını belirtiliyor.

Ancak robotun ortamdaki nesneleri tanıyıp algılaması, ortam içerisindeki konumunu hassas bir şekilde sadece algılayıcılar kullanılarak belirlemesi, engellere çarpmadan ilerlemesi, top sürmesi, paslaşması, şut çekmesi, takım olarak dahil olunan yarışmalarda diğer robotlarla takımın amacına göre eşgüdüm sağlayarak davranışlarını belirlemesinde aksaklıklar olsa da her yıl liglerde geliştirilen teknolojiler 2050 yılına dair umutları artırıyor.

Nao’ların nasıl hareket edeceğini organize etmek halen büyük bir sorun görünüyor ama her maçta tespit edilen kodlama hataları hızlıca gideriliyor.

Roma La Sapienza Üniversitesi'den ve S.P.Q.R. takımının sorumlusu Prof. Daniele Nardi, ‘insan futbolcuların’ halen rahat bir nefes alabileceğini söylüyor.

Fikir 1993’te doğdu

RoboCup projesi 17 Temmuz 2050 günü tamamen otonom insansı robotlardan oluşan bir takımın, FIFA kurallarına göre oynayarak, o yıl Dünya Kupası şampiyonu olacak takımla futbol oynayıp yenmesi fikriyle 1993'te doğdu.

Robotlar arası ilk maç ise, RoboCup (Robot World Cup Initiative) kapsamında 1997'de Japonya'da oynandı. Türkiye bu turnuvaya 2011 yılında ev sahipliği yaptı.