Galatasaray, Real Madrid'e deplasmanda 6-0 mağlup olarak son 16 turu şansını yitirdi

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 4. hafta maçında İspanya ekibi Real Madrid'e deplasmanda 6-0 mağlup oldu ve son 16 turu şansını yitirdi.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 4. hafta maçında İspanya ekibi Real Madrid'e deplasmanda 6-0 mağlup oldu.

İlk Yarı

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 4. hafta maçında deplasmanda İspanya'nın Real Madrid takımı ile karşılaşan Galatasaray, ilk yarıyı 4-0 geride tamamladı.

4. dakikada Real Madrid 1-0 öne geçti. Sağ kanattan Marcelo'nun ortasında ceza sahasında topla buluşan Rodrygo, defansın hatasını değerlendirdi ve yerden bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi.

6. dakikada ceza sahası dışından Kroos'un yerden sert şutunda, kaleci Muslera yatarak topu kurtardı.

7. dakikada Real Madrid farkı 2'ye çıkardı. Yine sarı-kırmızılı defansın hatasında sol kanatta topla buluşan Marcelo'nun ortasında Rodrygo, bu kez kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. Real Madrid, Galatasaray kalesine gerçekleştirdiği 3 atakta 2 gol buldu.

12. dakikada ceza sahasında Nzonzi'nin Kroos'a yaptığı müdahale sonrasında maçın Alman hakemi Felix Zwayer, VAR'a başvurdu. VAR'a bakan hakem, Nzonzi'ye sarı kart göstererek penaltıya karar verdi. 14'üncü dakikada Sergio Ramos'un kullandığı penaltıda top ağlara gitti: 3-0

15. dakikada Galatasaray'ın geliştirdiği ilk atakta, kaleye 25 metre kadar uzaklıktan Lemina'nın şutunda, kaleci Courtois topu kornere gönderdi.

34. dakikada sol kanattan gelişen Real Madrid atağında, Rodrygo'nun ortasında ön direkte topla buluşan Benzema'nın vuruşunda meşin yuvarlak, kaleci Muslera'nın ellerinde kaldı.

39. dakikada sol kanattan Kroos'un kullandığı serbest atışta Casemiro kafa vuruşu ile topu ağlara gönderse de pozisyon ofsayt olduğu için hakem golü vermedi.

42. dakikada Real Madrid'de sakatlanan Marcelo oyundan alındı, yerine Mendy girdi.

45. dakikada Real Madrid, skoru 4-0'a taşıdı. Sarı-kırmızılı futbolcuların sol kanatta ceza sahasına yakın bölgede top kaybını iyi değerlendiren Rodrygo'nun yerden ortasında Benzema, meşin yuvarlağı ağlara yolladı.

Karşılaşmanın ilk yarısını Real Madrid 4-0 önde bitirdi.

İkinci yarı

50'nci dakikada Rodrygo'nun uzun pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Benzema'nın vuruşu üstten farklı şekilde auta gitti.

66'ncı dakikada gelişen Real Madrid atağında Kroos'un ceza sahası üstünden yaptığı vuruşta Muslera topu çeldi, devamındaki pozisyonda Benzema meşin yuvarlağa ıska geçti ve Luyindama topu uzaklaştırdı

68'inci dakikada Real Madrid'in kullandığı köşe vuruşunda kafayı vuran Isco'nun topunu Muslera kornere çeldi.

74'üncü dakikada Benzema'nın sol çarprazdan yaptığı vuruşta Muslera topu kornere çeldi.

78'inci dakikada Galatasaray'da Ömer Bayram'ın kullandığı köşe vuruşunda Donk'un indirdiği topa Lemina'nın kafa vuruşu kalecide kaldı.

81'inci dakikada İspanyol ekibi 5'inci golü buldu. Isco'nun sağ kanattan altıpasa çıkardığı topta Benzema meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi: 5-0.

90+2'nci dakika Real Madrid farkı 6'ya çıkardı. Benzema'nın savunma arkasına attığı topta Rodrygo'nun vuruşu ağlarla buluştu: 6-0.

Mücadeleyi Real Madrid 6-0 kazandı.

Nzonzi, Brugge maçında yok

Galatasaray'ın Fransız orta saha oyuncusu Steven Nzonzi, Real Madrid maçının 13'üncü dakikasında Kroos'a yaptığı ve penaltıya sebebiyet veren müdahale sonucu sarı kart görerek cezalı duruma düştü. Nzonzi, sarı kırmızlıların Şampiyonlar Ligi A Grubu'nun 5'inci haftasında evinde Club Brugge ile oynayacağı karşılaşmada forma giyemeyecek.