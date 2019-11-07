Beşiktaş Teknik Direktörü Avcı, Braga maçına katılamayacak: Ağır grip geçiriyor

Avrupa Ligi’nde Braga’nın konuğu olacak Beşiktaş’ta, teknik direktör Abdullah Avcı, geçirdiği ağır grip nedeniyle Portekiz’e gidememişti.

Siyah Beyazlılar ilk olarak Avcı'nın düzelmesi durumunda Portekiz'e gideceğini duyurdu. Ancak Avcı'nın durumunda bugün de düzelme olmadı.

Öte yandan, Beşiktaş futbol şube sorumlusu Erdal Torunoğulları da geçirdiği ameliyat nedeniyle kafilede yer alamadı. Safra kesesi rahatsızlığı nedeniyle bıçak altına yatan Torunoğulları, tedavisi nedeniyle İstanbul’da kaldı.