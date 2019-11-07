Beşiktaş Başkanı Çebi'den İmamoğlu'na ziyaret

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi ve yönetim kurulu üyeleri, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret ederek, İmamoğlu'nun adının yazılı olduğu forma hediye etti.

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret etti.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Şişli'deki Atatürk Müzesi'nde gerçekleştirilen ziyarette Ahmet Nur Çebi'nin yanı sıra yönetim kurulu üyeleri Adnan Dalgakıran, Fatih Hakan Avşar, Ahmet Mesut Urgancılar, Enis Ulusoy, Umut Şenol, Bilgihan Sürmen, Hakan Daltaban ve Ali Efe Bezci de yer aldı.

Çebi, ziyaretinin sonunda İmamoğlu'na isminin yazılı olduğu Beşiktaş forması hediye etti.

Beşiktaş Jimnastik Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi ve yeni yönetime nazik ziyaretleri için teşekkürler. İstanbul'un bu köklü kulübüne ve yöneticilerine başarılar dilerim. pic.twitter.com/O9dFkpOx84 — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) 7 ноября 2019 г.

​İmamoğlu, ziyarete ilişkin Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Beşiktaş Jimnastik Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi ve yeni yönetime nazik ziyaretleri için teşekkürler. İstanbul'un bu köklü kulübüne ve yöneticilerine başarılar dilerim" dedi.