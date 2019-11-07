Pascal Nouma'dan Ryan Babel'e 8-0 cevabı: Pamuk şeker bir şey yazmış mı?

Beşiktaş taraftarının sevgilisi olan Pascal Nouma, Liverpool'un Beşiktaş'ı 8-0 yendiği maçla ilgili paylaşım yapan Babel'e göndermede bulundu. Nouma, Galatasaray'ın Real Madrid'e 6-0 yenildiği maç sonrasında Twitter'dan, "Günaydın, pamuk şeker bugün bir şey yazmış mı?" yazarak Hollandalı futbolcuya göndermede bulundu.

Babel, 2 yıl formasını giydiği Beşiktaş'ın Liverpool'a Şampiyonlar Ligi'nde 8-0 yenildiği maçı paylaşmıştı.

6 Kasım 2007 tarihinde oynanan maçta Liverpool forması giyen 32 yaşındaki Hollandalı isim, o maçta oyuna 63. dakikada girerek 78 ve 81. dakikalarda Beşiktaş filelerine 6 ile 7. golleri atmıştı.

Babel, gelen tepkilerin ardından yaptığı paylaşımı sildi. Ancak Beşiktaş'ın eski yıldızı Nouma'dan Babel'e olay bir gönderme geldi.

Nouma, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Günaydın, pamuk şeker bugün bir şey yazmış mı?" ifadelerini kullandı. Nouma'nın bu paylaşımı akıllara Babel'i getirdi. Beşiktaş'ın eski yıldızının paylaşımına binlerce beğeni geldi.

Günaydın, pamuk şeker bugün bişey yazmışmı ? 😂😂 — Pascal Nouma (@pnouma21) November 7, 2019

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