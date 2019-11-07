Zlatan, bir aşk hikayesi: Kimse kendini onun kadar sevmedi

ABD futbol ligi MLS, formasını giydiği LA Galaxy ile sözleşmesi yıl sonunda bitecek olan ve ardından nereye transfer olacağı netleşmeyen 38 yaşındaki Zlatan Ibrahimovic'le vedalaşmaya hazırlanıyor.

Geçen ay "Eğer ayrılırsam, kimse MLS'nin ne olduğunu hatırlamaz" açıklamasıyla mütevazileşmeye hiç niyetinin olmadığını belli eden Zlatan'ın 'bir futbolcudan fazlası' dedirten hayatı ve eylemleri medyayı cezbeden zengin bir dosya.

Business Insider haber sitesi, "Kendi kendisini ne çok sevdiğini pek çok kez kanıtladı" diye dalga geçtiği Zlatan'ın, kendisinden üçüncü tekil şahıs olarak söz etmesi gibi ego patlamalarının derlemesini yaptı.

26 yaşındayken dünyanın en çok maaş ödenen futbolcusu olan, 2008'de Inter Milano ile sözleşme yenilerken yılda 10 milyon dolarlık rekor ücret alan, ama daha sonra Ronaldo, Messi, Neymar tarafından geçilen bugünün LA Galaxy kaptanı, yıllık 7.2 milyon dolarlık geliriyle MLS tarihinin en çok ücret ödenen futbolcusu unvanını koruyor.

2018 yılında totem hayvanı olan aslan dövmesinin tümüye kapladığı sırtını Instagram'dan sergileyen Zlatan, pek çok kez kendisini aslana benzetti. Bir keresinde BT Sport 1'in "Kendini diğer golcülerle kıyaslar mısın" sorusuna "Aslanlar kendilerini insanlarla kıyaslamaz" yanıtını verdi.

Bu gönderiyi Instagram'da gör Finest Art @niki23gtr Zlatan Ibrahimović (@iamzlatanibrahimovic)'in paylaştığı bir gönderi ( 21 Oca, 2018, 11:32öö PST )

Kendisinden üçüncü tekil şahıs olarak söz etmesinin örneklerinden biri de profesyonel kariyerinin başında Arsenal tarafından denemeye çağrıldığını anlatmasıydı:

"17 yaşındayken Arsene Wenger benden Arsenal'in denemelerine katılmamı istemişti. Reddettim. Zlatan seçmelere katılmaz."

Paris Saint-Germain (PSG) forması giyerken iki yıl boyunca gecelik faturası 3346 dolar olan bir otel dairesinde kalan Zlatan, daha sonra 44 bin 622 dolarlık aylık kirası olan bir eve çıktı, etrafında komşu istemediği için bitişiğindeki iki evi de kiraladı.

Elbette oynadığı kulüplerden aldığı ücretlerden hiçbir zaman tatmin olmayan Ibra, devasa reklam sözleşmeleri imzalamakla yetinmeyip kendi parfümünü çıkardı ve "Ben Zlatan Ibrahimovic" isimli kitap yayımladı.

Kariyeri sona erdiğinde hayat hikayesinin filme çekilmesini ve böylece başarılarının 'ebedileşmesini' planlayan Zlatan'ın uzun zamandır kendini ölümsüz addettiği biliniyor.

2014 Dünya Kupası eleme maçlarının ısınması sırasında bir gazetecinin 'hangi takımın turu geçeceği' sorusuna "Sadece tanrı bilir" yanıtını veren Ibra, "Ona sormak biraz zor" karşılığı üzerine "Şu an onunla konuşuyorsun" dedi.

Elbette kendisine çok sayıda lüks araba hediye eden Zlatan'ın koleksiyonunda bir Maserati GranTurismo MC White Road, iki Porsche, iki Ferrari, bir Audi S8 Quattro yer alıyor. Pespembe bir Lamborghini Gallardo sürerken görülmüşlüğü de var.

Bu gönderiyi Instagram'da gör Happy Birthday to Zlatan Zlatan Ibrahimović (@iamzlatanibrahimovic)'in paylaştığı bir gönderi ( 4 Eki, 2019, 11:22ös PDT )

PSG forması giyerken antrenman sahasına yakın diye sadece elemanlara ayrılmış yere park eden ünlü golcu, bunun sorun yaratması üzerine futbolculara ayrılmış otoparktan yürümeye üşendiği savunmasını yaptı. Hakkında şikayet olunca otomobilini giriş kapısının önüne bırakıp her türlü aracın giriş çıkışını engelledi.

PSG ile sözleşmesi 2016'da bittiğinde yeni 'yuva' aramaya koyulan Ibra ile pek çok kulüp ilgilendi, ama taleplerini karşılamakta zorlandılar.

Maaşını ikiye katlamak isteyen Ibra, haftada 775 bin dolarlık talebi karşılansaydı, yeniden dünyanın en çok maaş alan futbolcusu olacaktı, ama onun yerine haftada 258 bin dolara anlaşmak durumunda kaldı.

Bu gönderiyi Instagram'da gör Target @lagalaxy Zlatan Ibrahimović (@iamzlatanibrahimovic)'in paylaştığı bir gönderi ( 31 Mar, 2018, 6:20öö PDT )

Saha dışındaki davranışlarıyla teknik direktörlerini ve diğer futbolcuları hep zorladı. Barcelona dönemindeki hocası Pep Guardiola ile bir münakaşa sırasında "Jose Mourinho yüzünden kendini s...yorsun, cehenneme kadar yolun var" dedi. Antrenman donanımının bulunduğu bir kutuyu odanın öbür ucuna fırlatıp hocasına "Sende taş.. yok" diye bağırdığı da iddia edildi. Daha sonra Guardiola, Ibra'ya imza attırmaktan pişmanlık ifade etti.

Sayısız kez kendisinden 'dünyanın en iyi oyuncusu' diye söz eden Ibra, aynı zamanda dünyanın en iyi takımının 11 Zlatan'dan oluşması gerektiği görüşünde. Hatta "Sadece teknik direktörün kim olacağına karar vermem lazım. O da belki Zlatan olur" demişliği var.

Ancak ünlü golcü, her zaman bu kadar zengin ve havalı değildi. Geçen ay kendisinin devasa heykelinin açılışını yapan Malmö kentinin yoksul göçmen semtinde doğup büyüdü. Röportajlarında şehir dışındaki antrenman sahalarına gidebilmek için bisiklet çaldığını itiraf etti. "Babamın bisiklet alacak parası yoktu, ben de aşırıyordum" dedi.

Bu gönderiyi Instagram'da gör We are Zweden!!! Zlatan Ibrahimović (@iamzlatanibrahimovic)'in paylaştığı bir gönderi ( 8 Eki, 2019, 9:17öö PDT )

2015 yılında İsveç'in başkenti Stockholm'de 11.5 milyon dolara kilise satın alan, bunu niye yaptığını açıklığa kavuşturmayan İsveçli futbol yıldızı, doğduğu Malmö yerine Stockholm'de yaşamayı tercih ettiğini, çünkü daha uluslararası hissettiğini söyledi.

Bu siciline rağmen Ibra başkalarını düşünmüyor değil. Bir keresinde hayranları oynadığı maçı büyük ekrandan izleyebilsin diye Malmö'de koskoca meydan kiraladı.

2015 yılında bir gol sevinci sırasında formasını çıkardığında vücudundaki 50 isim dövmesinin gözler önüne serilmesi manşet oldu. İsimler, dünyada açlıktan ölüm tehlikesi altında bulunan 805 milyon insanı temsil ediyordu. Birleşmiş Milletler'in çabalarına destek için dünyadaki açlık sorunuyla ilgili farkındalık yaratmaya yönelik bir jestti.

Gerçi dövmeler gerçek değildi, sadece çıkarmaydı, ama eylemi cesurdu, sarı kartla cezalandırıldı ve bunu memnuniyetle kabul etti.