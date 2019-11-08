Braga'ya yenilen Beşiktaş, Avrupa'ya veda etti

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi K Grubu 4. hafta maçında Portekiz'in Braga takımına deplasmanda 3-1 mağlup oldu ve son 32 turuna çıkma şansını yitirdi.

İlk yarı

4'üncü hafta maçında Beşiktaş, deplasmanda Braga'ya 3-1 mağlup oldu. Bu sonuçla Portekiz temsilcisi grupta puanını 10'a yükselterek liderliğini sürdürürken, siyah beyazlılar ise 4'üncü maçından da puansız ayrıldı ve Avrupa Ligi'ne veda etti.

14. dakikada Braga öne geçti. Sequeira'nın soldan kullandığı kornerde Paulinho, altıpasın önünden yaptığı kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı sağ köşeden filelerle buluşturdu: 1-0

29. dakikada Beşiktaş beraberliği sağladı. Ceza sahası dışında topla buluşan Lens, pasını kale alanındaki Umut Nayir'e çıkardı. Bu oyuncu meşin yuvarlağı bekletmeden Boyd ile buluşturdu. ABD'li oyuncunun ceza sahası içi sağ çaprazda rakibini geçtikten sonra dar açıdan sol ayağıyla yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yakın direk dibinden ağlara gitti: 1-1

37. dakikada ev sahibi takım, yeniden öne geçti. Sol kanatta Sequeira, pasını savunmanın arkasına sarkan Galeno'ya verdi. Bu oyuncunun ortasında Paulinho'nun ceza sahası içinde yakın mesafeden şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-1

© AA / UEFA Avrupa Ligi K Grubu 4. hafta maçında Sporting Braga ile Beşiktaş takımları, Portekiz’in Braga kentindeki Belediye Stadı'nda karşı karşıya geldi. Karşılaşmada, Sporting Braga takımının futbolcusu Paulinho (solda), attığı golün ardından sevinç yaşadı.

44. dakikada Beşiktaş 10 kişi kaldı. Orta alana yakın bir bölgede Lens'in ikili mücadeleye girdiği Palhinha yerde kaldı. Müsabakanın hakemi Gediminas Mazeika, Lens'i kırmızı kartla oyun dışına gönderdi.

45+1. dakikada Braga tehlikeli geldi. Palhinha'nın ceza sahası dışından yaptığı sert vuruşta kaleci Karius, topu güçlükle kornere çeldi.

Karşılaşmanın ilk yarısını Braga, 2-1 önde tamamladı.

İkinci yarı

53'üncü dakikada Braga'da Galeno'nun sağ kanattan ortasında Fransergio Barbosa'nın ceza alanı içinden yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla üstten auta çıktı.

66'ncı dakikada ev sahibi ekibin sağ kanattan kullandığı köşe vuruşu sonrasında savunmanın uzaklaştıramadığı topta Eduardo ceza alanı hemen içinden sol ayağıyla gelişine şutunu çekti ancak kaleci Karius topu çelerek uzaklaştırdı.

78'inci dakikada siyah beyazlılarda Umut Nayir ceza alanı içinde topla buluştuktan sonra pasını Tyler Boyd'a çıkardı. Tyler Boyd, ceza alanı hemen dışından şutunda top az farkla dışarı çıktı.

81'inci dakikada Braga farkı 2'ye çıkardı. Galeno'nun sol kanattan ortasında Wilson Eduardo, altıpas içinde vuruşunu yaptı ve topu filelerle buluşturdu: 3-1.

Karşılaşma 3-1 Braga'nın üstünlüğüyle sona erdi.