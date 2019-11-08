Deplasmanda kazanan Medipol Başakşehir, Avrupa'da liderlik koltuğuna oturdu

UEFA Avrupa Ligi J Grubu 4’üncü maçında, deplasmanda’i 3-0 mağlup etti. Medipol Başakşehir’e galibiyeti getiren golleri 73’üncü dakikada penaltıdanve 84 ile 87’nci dakikalardaattı.

Bu sonuçla Başakşehir puanını 7'ye yükseltti ve grubun yeni lideri oldu. Wolfsberger ise 4 puanla son sırada kaldı.

İlk yarı

36’ncı dakikada Ritzmaier’in sol çaprazdan sert vuruşu, üst direkten oyun alanına geri döndü.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 eşitlikle sona erdi.

İkinci yarı

55’inci dakikada Başakşehir tehlikeli geldi. Azubuike’nin defansın arkasına attığı topta kaleci ile karşı karşıya kalan Gulbrandsen aşırtma vuruş denedi ama top Kofler’de kaldı.

72’nci dakikada Başakşehir’in kullandığı köşe vuruşunda ceza sahasında Rnic’in Skrtel’i düşürmesiyle deplasman ekibi penaltı kazandı.

73’üncü dakikada penaltı vuruşunda topun başına geçen Visça, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-1.

84’üncü dakikada Başakşehir farkı 2’ye çıkardı. Sol kanattan Visça’nın yerden sert ortasında Crivelli’nin vuruşunda top ağlara gitti: 0-2.

87’nci dakikada Başakşehir 3’üncü golü buldu. Caiçara’nın sağ kanattan yaptığı ortaya Crivelli ön direkte vurdu ve top filelerle buluştu: 0-3.

Maçta başka gol olmayınca Başakşehir, mücadeleden 3-0 galip ayrıldı.