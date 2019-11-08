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01:33 08 Kasım 2019
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    UEFA Avrupa Ligi'nde Medipol Başakşehir, Avusturya temsilcisi Wolfsberger ile J Grubu 4. hafta maçında Avusturya'nın Graz kentindeki Graz Liebenau Stadı'nda karşılaştı.

    Deplasmanda kazanan Medipol Başakşehir, Avrupa'da liderlik koltuğuna oturdu

    © AA /
    Spor
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    Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi J Grubu 4. haftasında deplasmanda Avusturya ekibi Wolfsberger'i 3-0 yendi.

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    © AA /
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    UEFA Avrupa Ligi J Grubu 4’üncü maçında Medipol Başakşehir, deplasmanda Wolfsberger’i 3-0 mağlup etti. Medipol Başakşehir’e galibiyeti getiren golleri 73’üncü dakikada penaltıdan Visca ve 84 ile 87’nci dakikalarda Crivelli attı.

    Bu sonuçla Başakşehir puanını 7'ye yükseltti ve grubun yeni lideri oldu. Wolfsberger ise 4 puanla son sırada kaldı.

    İlk yarı

    36’ncı dakikada Ritzmaier’in sol çaprazdan sert vuruşu, üst direkten oyun alanına geri döndü.

    Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 eşitlikle sona erdi.

    İkinci yarı

    55’inci dakikada Başakşehir tehlikeli geldi. Azubuike’nin defansın arkasına attığı topta kaleci ile karşı karşıya kalan Gulbrandsen aşırtma vuruş denedi ama top Kofler’de kaldı.

    72’nci dakikada Başakşehir’in kullandığı köşe vuruşunda ceza sahasında Rnic’in Skrtel’i düşürmesiyle deplasman ekibi penaltı kazandı.

    UEFA
    © Sputnik / Vladimir Pesnya
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    73’üncü dakikada penaltı vuruşunda topun başına geçen Visça, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-1.

    84’üncü dakikada Başakşehir farkı 2’ye çıkardı. Sol kanattan Visça’nın yerden sert ortasında Crivelli’nin vuruşunda top ağlara gitti: 0-2.

    87’nci dakikada Başakşehir 3’üncü golü buldu. Caiçara’nın sağ kanattan yaptığı ortaya Crivelli ön direkte vurdu ve top filelerle buluştu: 0-3.

    Maçta başka gol olmayınca Başakşehir, mücadeleden 3-0 galip ayrıldı.

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    Etiketler:
    Wolfsberger, UEFA, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Beşiktaş, Başakşehir
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