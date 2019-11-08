Trabzonspor, Rus Krasnodar'a deplasmanda 3-1 mağlup oldu

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi C Grubu 4. hafta maçında Rusya temsilcisi Krasnodar'a deplasmanda 3-1 mağlup oldu.

C Grubu'nda mücadele eden Trabzonspor, Rus ekibi Krasnodar'a konuk olduğu müsabakayı 3-1 kaybetti. Krasnodar'ın 2. golünü, bir dönem Beşiktaş forması giyen Fernandes attı.

Bu sonuçla bir puanla son sırada kalan bordo-mavili ekip, son 2 hafta öncesi gruptan çıkma şansını yitirdi. 50. dakikada Suleymanov'un sağ taraftan kullandığı korner atışında, ceza alanı içinde yükselen Spajic'in kafa vuruşunda, kaleci Erce Kardeşler, sağ üst köşeye doğru giden topu dışarı gönderdi.

70. dakikada rakiplerinden sıyrılan Ahmet Canbaz'ın ceza alanı dışından sert şutunda kaleci Kritsyuk, topu kontrol etti.

86. dakikada Serkan Asan'ın hatasında topla buluşan Ignatyev, kaleci Erce Kardeşler ile karşı karşıya kaldı. Bu futbolcunun şutunda, Erce tehlikeyi önledi.

89. dakikada Yusuf Sarı'nın ceza alanı sağ çaprazından yerden şutunda kaleci Kritsyuk, topu kontrol etti.

90+3. dakikada Krasnodar, skoru 3-0'a getirdi. Sol taraftan Stotski'nin kullandığı köşe atışında savunmanın dokunamadığı topu arka direkte Ignatyev, kafayla filelere yolladı: 3-0

90+4. dakikada Trabzonspor, farkı 2'ye indirdi. Ceza alanı çizgisi yakınında rakiplerinden sıyrılan Nwakaeme, sert ve düzgün bir vuruşla topu kaleci Kritsyuk'un solundan filelere gönderdi: 3-1

Bordo-mavili ekip, karşılaşmadan 3-1 mağlup ayrıldı.