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12:28 08 Kasım 2019
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    Şenol Güneş: 2022 benim için final olacak

    © REUTERS / Charles Platiau
    Spor
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    'Ülke olarak umutlarımız hayal kırıklığına uğrayınca büyük sorunlar yaşıyoruz' diyen Türkiye A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, "Günlük başarılarla avunduk, bu doğru değil. İnşallah 2022 Dünya Kupası'nda oluruz. 2022 benim için final olacak" ifadesini kullandı.

    Türkiye A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nde düzenlenen Brand Week İstanbul etkinliğinin son gününde 'Ortak hayalleri tasarlamak' konu başlıklı oturumda konuştu.

    İzlanda'nın kendilerine ters geldiğini düşündüğünü belirten Güneş, "Sonuna geldiğimiz için mi bilmiyorum ama daha bir heyecanlıyız. Biz bir umut verdik, bunu mutluluğa çevirmek gerekiyor. Ülke olarak umutlarımız hayal kırıklığına uğrayınca büyük sorunlar yaşıyoruz. Biz günlük başarılarla avunduk, bu doğru değil. İnşallah 2022 Dünya Kupası'nda oluruz. 2022 benim için final olacak" diye konuştu.

    ​'Bir Messi oluşturamıyoruz'

    Tüm dünyanın ortak hayallerinin olması gerektiğini vurgulayan Güneş, şöyle devam etti:

    "Herkes insanlık için yaşıyor. Bazen ötekileştirmeye kaçan da biziz. O yüzden bir araya gelmemiz lazım. Güzel bir rüya görüyorsan, o rüyanın gerçeğe dönüşmesi için uyanmak gerekir. Biz uyanmayı sevmiyoruz, rüyada gerçekleşsin istiyoruz. Bizim bunu değiştirmemiz gerekiyor. Fransa maçı sadece bir sonuçtur, bir başarı elde edilmiştir."

    Sporun ortak noktada birleşebilmek adına önemine değinen Güneş, "Galatasaray'ın mağlubiyetine üzüldük. Pas yaparak oynama anlayışında futbolun has özelliklerini kaybettik. Futbolun yaratıcılığını kaybettik. Çocuklarımızın yaratıcılıklarına izin verelim. Bir Messi oluşturamıyoruz. Özgür bir ortam sağlayalım. Bu bizim olmazsa olmazımızdır. Biz yaratıcı bir milletiz. İmkan ve zaman verirsek her alanda başarılı olabiliriz" değerlendirmesinde bulundu.

    'Gurur duyduğumuz bir milli takım olsun istiyoruz'

    Futbolseverlerin Türkiye A Milli Futbol Takımı'na bakışlarının kısa bir sürede değiştiğini hatırlatan Güneş, şunları aktardı:

    "Tam olarak gurur duyduğumuz bir milli takım olsun istiyoruz. Evrensel düşünüyoruz, yabancıya karşı değiliz ama biz de üretebiliyoruz. Sorunlarımız var evet ama çözümlerimiz de var. Biz ürettiğimiz çocukları önce kendi ülkemizde değerlendirmeliyiz, sonra dünyaya sunmalıyız. Futbol zahmetli, zor bir iş. Milli takım olgusu, taraftarı olan bir milli takım. Tüm takımları tutan taraftarların, piramitin tepesinde birleşmesini istiyoruz."

    Yeni nesil futbolcuların kendilerini daha iyi yetiştirdiğini dile getiren deneyimli teknik adam, şöyle konuştu:

    'Para futbolda amaç olmamalı ama parasız bu iş olmaz'

    "Avrupa Şampiyonası'na katılmak yeni nesilin de önünü açacaktır. Şehir ayrımını doğru bulmuyorum. Gelişim için değişim şart. Ben Trabzon'da doğdum ama her şehre rahatlıkla giderim. Benim oyuncum da gidecek. İstanbul'da çok müsabakalar yapıldı. Biz dünya kupasına buradan gittik. Anadolu'ya yine gideceğiz. Birlikte yarışacağız. Tribünde seyirci, sahada oyuncular aynı duyguyu yaşayacağız. İnşallah uygun bir zamanda Diyarbakır'a gideceğiz. Niyetimiz, düşüncemiz bu."

    Güneş, futbolun bilimden faydalanmak zorunda olduğunu da ifade ederek, sözlerini şöyle tamamladı:

    "Sevgi çok önemli, sevgiyi kirletmeyelim. Futbol da bilimden faydalanmak durumundadır. Futbol endüstriyel bir hal aldı, bunun içine teknolojiyi sokmazsanız başarı mümkün değil. Para futbolda amaç olmamalı ama parasız bu iş olmaz. Sadece parayla sonuç da olmaz, bunu zaten görüyoruz. Akıl, bilgi, sevgi ve çalışmayla birçok kulübün daha iyi sonuçlar aldığını biliyoruz."

    Etiketler:
    Zorlu PSM, İzlanda milli futbol takımı, Galatasaray, Lionel Messi, Futbol, 2022 Dünya Kupası, Türkiye A Milli Futbol Takımı, Şenol Güneş
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