Fenerbahçe Warner Bros. koleksiyonunu tanıttı: 'Süper kahramanlar sahaya iniyor'

Fenerbahçe Spor Kulübü, Warner Bros. koleksiyonunu taraftarlarının beğenisine sundu.

Fenerbahce.org'da yayınlanan duyuruda "Warner Bros. Tüketici Ürünleri Türkiye Temsilcisi Lisans A.Ş.'nin desteği ile gerçekleştirilen co-branding anlaşması ile; Fenerbahçe dünya çapında yine bir ilke imza atarak Milyonları peşinden sürükleyen Warner Bros. süper kahramanlarını bir Türk spor kulübünün renkleriyle bütünleştiriyor" dendi.

​Duyuru şöyle devam etti:

"Kararlılığın, cesaretin ve adaletin sembolü Batman, gelmiş geçmiş en güçlü süper kahraman Superman ile DC Comics, tüm zamanların en çok bilinen çizgi karakteri Bugs Bunny ve arkadaşları Looney Tunes, 'Süper Kahramanlar Sahaya İniyor’ sloganıyla oluşturulan özel koleksiyon ile büyük Fenerbahçe taraftarlarının beğenisine sunuluyor.

Sarı ve Lacivert renklere bürünmüş süper kahraman ürünleri, bugün Futbol A takımı oyuncularımızın yer aldığı dijital lansman filmi ile tanıtılarak, tüm Fenerium mağazalarında ve Fenerium.com üzerinden taraftarlarımız ile buluşuyor olacak."