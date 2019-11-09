Cedi Osman: Hep Fenerbahçe'de oynama hayalim vardı

NBA'de Cleveland Cavaliers forması giyen milli basketbolcu Cedi Osman, "Fenerbahçe'de oynama hayalim var. Hem taraftarı, hem de büyük bir kulüp olmasından dolayı" dedi.

Cedi Osman, Washington Wizards'ı 113-100 yendikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

"Uzun yıllar NBA'de oynamak istiyorum. Ama hep Fenerbahçe'de oynama hayalim vardı. Hem taraftarından dolayı, hem de büyük bir kulüp" diyen Cedi Osman, devamla "Ancak ileride belki olursa diye söylüyorum, yani basketbolu bırakmadan 1 sene önce tekrar Türkiye dönüp. Tabii diğer bir yanda da büyüyüp yetiştiğim Anadolu Efes var. Bu nedenle Fenerbahçe ve Anadolu Efes arasında bir seçim yapardım. Ancak Anadolu Efes benim için 1 adım daha önde, çünkü sonuç olarak yetiştiğim kulüp" ifadesini kullandı.

'Burada her şey yolunda'

Cleveland Cavaliers ekibinde mutlu olduğunu ifade eden Cedi Osman, "Maçlarda uzun sürelerle oynamam benim adıma güzel bir durum. Herkes de benden memnun, antrenörüm de aynı şekilde benim hakkımda güzel şeyler söylüyor. Burada her şey yolunda" diye konuştu.

'Dünya Kupası'nda daha iyi olabilirdik'

2019 FIBA Dünya Kupası'ndaki performanslarını da değerlendiren Cedi Osman, "Daha iyi olabilirdik. Çok şanssızdık. Ama sonuç olarak hedefimiz olan Olimpiyat elemelerine katılma hakkı kazandık. Umarım olimpiyat elemelerini de kazanarak olimpiyatlara gideriz" dedi.

ABD maçında tarih yazmaya çok yaklaştıklarını belirten Cedi Osman, "Hepimiz için çok üzücü bir maç oldu. Tarih yazmaya çok yaklaşmıştık. Ama olmadı ve bir maçımız daha vardı. Çekya karşısında bir şansımız daha vardı ancak iyi değerlendiremedik. Çünkü çok yorulmuştuk, çok yıpranmıştık. Ama hedefimiz olan olimpiyat hedefimize ulaştık" görüşünü dile getirdi.