Trabzonspor taraftarlarından hakemlere "sessiz" protesto

Taraftar derneklerinin üyeleri ve taraftar gruplarının liderleri, Süper Lig 2019-2020 Cemil Usta Sezonu'nda, Trabzonspor'un maçlarında hakem hataları yapıldığı gerekçesiyle TFF Trabzon Bölge Müdürlüğü önünde toplandı.

Hatalara tepki göstermek için sessiz oturma eylemi gerçekleştiren grup, Müdürlüğün kapısına "Temiz Futbol" yazılı siyah çelenk bıraktı.

Gruplar adına konuşan Trabzonlu Gençler taraftar grubunun "Jan" lakaplı lideri Mehmet Fındıkçı, herkese eşit düdük çalınmasını istediklerini söyledi.

Fındıkçı, geçen hafta oynanan Göztepe-Trabzonspor maçındaki hakem hataları sonrasında, Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu ve bir yöneticinin açıklamaları nedeniyle ceza aldığını anımsatarak, "PFDK'nin, bizim başkanımıza ve yöneticilerimize verdiği ceza yanlıştır. Hakemler herkese adaletli düdük çalsınlar. Maç sahada kazanılsın, masa başında değil. Biz adaletli düdük çalan hakemler istiyoruz, iyi bir federasyon ve temiz futbol istiyoruz" ifadelerini kullandı.