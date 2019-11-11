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22:59 11 Kasım 2019
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    La Liga

    İspanya Süper Kupası, 3 yıl süreyle Suudi Arabistan'da oynanacak

    © REUTERS /
    Spor
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    İspanyol futbolunun gelirini artırmak için planlanan 4'lü final organizasyonlu İspanya Süper Kupası, 3 yıl boyunca Suudi Arabistan'da oynanacak.

    Suudi Arabistan ile İspanya Futbol Federasyonu (RFEF) arasında varılan anlaşma gereği, 2020, 2021 ve 2022 yıllarında Süper Kupa müsabakaları bu ülkede gerçekleştirilecek.

    La Liga Santander, FC Barcelona vs Atletico Madrid, Camp Nou, Barselona, 4 Mart 2018, Lionel Messi frikik golü
    © REUTERS / Juan Medina
    İspanya Süper Kupası’nda köklü değişiklik

    İspanya'da 2018-2019 sezonunun şampiyonu Barcelona, Kral Kupası'nın sahibi Valencia, lig ikincisi Atletico Madrid ve lig üçüncüsü Real Madrid'in katılacağı 2020 İspanya Süper Kupası müsabakaları, 4'lü final şeklinde 8-12 Ocak tarihlerinde Cidde kentinde yapılacak.

    Kura çekimi yapıldı

    2020 İspanya Süper Kupası maçları için kura çekimi, RFEF'in Madrid'deki binasında gerçekleştirilirken, eşleşmeler Valencia-Real Madrid ve Barcelona-Atletico Madrid şeklinde oldu.

    Kupada Valencia-Real Madrid maçının 8 Ocak, Barcelona-Atletico Madrid karşılaşmasının ise 9 Ocak'ta oynanacağı, kazanan takımların 12 Ocak'ta final yapacağı aktarıldı.

    120 milyon euro gelir elde edilecek

    İspanyol basınında yer alan haberlere göre, varılan anlaşma gereği İspanya Süper Kupası maçlarının 3 yıl boyunca bu ülkede organize edilecek olması nedeniyle Suudi Arabistan yönetimi 120 milyon euro ödeyecek.

    Katılacak 4 kulübün yol ve konaklama masraflarının  organizasyon tarafından karşılanacağı, her kulübe 800'er bin avro verileceği, ayrıca finalde kaybeden kulübe 1.4 milyon euro, kazanan kulübe ise 2 milyon euro daha ödeme yapılacağı ifade edildi.

    Real Madrid
    © REUTERS / Sergio Perez
    İspanya Süper Kupası'na '10 damgası'

    Rubiales: Çok fazla ülke kapımızı çalıyor

    RFEF Başkanı Luis Rubiales, basın toplantısında yaptığı açıklamada, "Çok fazla ülke kapımızı çalıyor. Hedeflerimizden bir tanesi, FIFA üyesi federasyonlarla iş birliği yapmak. Şimdi bunu Suudi Arabistan ile gerçekleştiriyoruz. Kadınlar ve erkekler tamamen eşit bir şekilde stada girecekler" diye konuştu.

    Rubiales, bir dönem gündeme gelen El Clasico'nun (Barcelona-Real Madrid) ABD'nin Miami kentinde oynanması girişimiyle ilgili ise, "Sadece Süper Kupa sınırlarımız dışında oynanabilir. La Liga maçları buna dahil değil. FIFA ve UEFA'nın bu konudaki kararı açık" değerlendirmesinde bulundu.

    İspanya Süper Kupası'nda ilk defa 4'lü final organizasyonuna geçilirken, tek final üzerinden yapılan son organizasyon ise ilk kez yurt dışında oynanmıştı.

    Barcelona ve Sevilla arasında Fas'ın Tanger kentinde 12 Ağustos 2018'de oynanan maçı, Katalan ekibi 2-1 kazanmıştı.

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    Etiketler:
    Barcelona, Real Madrid, La Liga, Suudi Arabistan, İspanya Süper Kupası, İspanya
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