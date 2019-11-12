Maradona’dan Morales’e destek

Arjantin'in efsane futbolcusu Diego Maradona, ordunun ve sokak olayları çıkaran muhaliflerin baskısıyla istifa eden Bolivya Devlet Başkanı Evo Morales’e destek verdi.

Daha önce Küba devrimi lideri Fidel Castro ve Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro gibi birçok lidere destek veren Maradona, istifa eden Devlet Başkanı Evo Morales'le 2008 yılında çektirdiği bir fotoğrafı Instagram hesabından paylaştı.

Morales'in istifasını 'darbe olarak niteleyen efsane futbolcusu, “Özellikle Bolivya halkı ve her zaman en yoksullar için çalışan iyi insan Evo Morales için Bolivya’da düzenlenen darbeyi esefle karışlıyorum” ifadelerini kullandı.