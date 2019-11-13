Chelsea'de Lampard kuralları: Antrenmana geç kalmanın cezası 148 bin lira

Geçen sezon Derby County'de ilk teknik direktörlük deneyimini yaşayan Lampard, başarılı bir sezonun ardından efsanesi olduğu Chelsea'nin başına getirildi.

Haber Global'in aktardığına göre, transfer yasağı olan Londra ekibinde, altyapıdan çıkardığı gençlerle mücadele veren teknik adamın oyuncularına verdiği ceza listedi ortaya çıktı.

Cezalar arasında, antrenmana geç gelme 20 bin pound (148 bin lira), hasta veya sakat olan futbolcunun bunu antrenmandan 1,5 saat öncesine kadar bildirmemesi 10 bin pound (74 bin lira) ve maç sonrası takım otobüsüyle yolculuk etmeme 5 bin pound (37 bin lira) gibi ağır cezalar yer alıyor.

£20,000 if you're late for training 👀



£500 for every minute you're late for a team meeting 👀



All fines have to be paid in 14 days or else they are DOUBLED! 😮



Frank Lampard isn't messing about! 😳https://t.co/HVODDIXBku — SPORTbible (@sportbible) November 12, 2019

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Ödenmezse iki katına çıkıyor

Listede ayrıca, 14 gün içinde ödenmemesi halinde cezaların 2 katına çıkacağı uyarısı dikkati çekiyor.

İngiliz basınında çıkan haberlerde, Lampard'ın genç oyuncularla yakaladığı başarısının sırrının disiplin olduğu belirtildi.

Frank Lampard'ın takımına uyguladığı ceza listesi şu şekilde: