Kayıt
13:36 13 Kasım 2019
Canlı Yayın
    Arama
    Nejat İşler

    Nejat İşler'den Ali Koç yorumu: Ülkenin en zenginlerinden biri, ne zoru var ki yani böyle başkanlık yapsın

    © AA / Ali Ballı
    Spor
    URL'yi kısaltın
    0 20
    Abone ol

    Oyuncu Nejat İşler, Ali Koç’un büyük bir Fenerbahçeli olduğunu söyleyerek, “Diğer takımların başkanlarına bak, bir de bizim başkanlara bak. Bizimkiler, Fenerbahçeli! Şaka değil, Fenerbahçeliler yani. Öyle değil yani. 'Şunu yaparsam böyle olur...' Adam, ülkenin en zenginlerinden biri, ne zoru var ki yani böyle başkanlık yapsın, niye ki" dedi.

    Ali Koç'un, dışarıdan gelecek önerilere açık bir adam’ olduğunu söyleyen İşler, “Ali Koç da büyük Fenerbahçeli. Böyle olur bu işler. Diğer takımların başkanlarına bak, bir de bizim başkanlara bak. Bizimkiler, Fenerbahçeli! Şaka değil, Fenerbahçeliler yani. Öyle değil yani. 'Şunu yaparsam böyle olur...' Adam, ülkenin en zenginlerinden biri, ne zoru var ki yani böyle başkanlık yapsın, niye ki" dedi.

    Lig takımlarından Gümüşlükspor'un onursal başkanlığını da yapan oyuncu İşler, Hürriyet’e konuştu. İşler'le yapılan röportajın bir kısmı şöyle:

    Fenerbahçe çok büyük bir tutkunuz, Gümüşlükspor da buna eklendi, e bir de sanat var? Bir kalpte iki kulüp olur mu?

    "Bir kalpte çok sevgi olabilir. Olabilir dediğin ama bırakamam, aşık olduğum çok şey var. Fenerbahçe de onlardan bir tanesi."

    ‘Aziz Yıldırım büyük Fenerbahçeliydi’

    Her projesinde yanında olduğunuz Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'u, başarıdan, lig sıralamasından azade tutarsak nasıl görüyorsunuz? Şu anlamda soruyorum, Fenerbahçe'yi tekrar Turist Ömer'in, Cilalı İbo'nun, Hababam Sınıfı'nın Fenerbahçe'si yapma yolunda adımlar görüyor musunuz? Yoksa, bu tür bir Fenerbahçe, modern zamanların öncesinde mi kaldı?

    Nejat İşler
    © DHA /
    Nejat İşler'den 'Cumhurbaşkanı Erdoğan ile akraba mısınız?' sorusuna yanıt
    "Ali Koç, dışarıdan gelecek önerilere açık bir adam. Dediğin 70'lerdeki Fenerbahçe biraz zor. Artık öyle bir şey kalmadı ama şöyle bir şey var. Aziz Yıldırım Başkan da çok sevdiğim bir adam, büyük Fenerbahçeliydi. Ali Koç da büyük Fenerbahçeli. Böyle olur bu işler. Diğer takımların başkanlarına bak, bir de bizim başkanlara bak. Bizimkiler, Fenerbahçeli! Şaka değil, Fenerbahçeliler yani. Öyle değil yani. 'Şunu yaparsam böyle olur...' Adam ülkenin en zenginlerinden biri, ne zoru var ki yani böyle başkanlık yapsın, niye ki?"

    Kadıköy'den, Fenerbahçe'den uzak kalmak zorluyor mu? Çubuklu forma sahaya çıktığı zaman, TV'den de olsa hayat duruyor mu hala?

    © Fotoğraf : Twitter
    Rıdvan Dilmen: Bakın ben su içiyorum, İrfan Can ve Visca'yı isteyen Fenerbahçe de böyle bir bardak su içsin
    Maça gitmeye çalışıyorum. Devamlı çağırıyorlar, 'Gel, gel' diye. Benim için sıkıcı değil, çok zevkli bir şey. Bodrum'dan İstanbul'a gelmek çok zor iş. Çubuklu'nun hasretini de Gümüşlükspor'un forması biraz hafifletiyor.

    ‘Bu sene Fenerbahçe'yi beğenmiyorum’

    Bu sezon Fenerbahçe'yi nasıl buluyorsunuz?

    "Beğenmiyorum. Beğenmiyorum. Geçen sene zaten kabustu, bu sene de çok da iyi değil. Fakat, hiç kimse iyi değil. Fenerbahçe şampiyon olacak, kötü oynayarak."

    İlgili konular:

    Fenerbahçe Kulübü, TFF'yi ve savcıları göreve çağırdı
    Ali Koç'tan 'Lig dizayn ediliyor' iddiasına tepki
    Etiketler:
    Kadıköy, Futbol, Aziz Yıldırım, Nejat İşler, Fenerbahçe
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Kazan Fotoğrafta: Rusya'ya bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan'ın en popüler görülmesi gereken yerlerinden biri Kazan Kremlini
    Rusya’nın en çok fotoğraflanan şehirleri
    Karikatür
    İngiltere, Fransa, Almanya ve AB'den İran'a ortak çağrı
    İnfografik
    Suriye'nin kuzeydoğusundaki insani durum
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet