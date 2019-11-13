Nejat İşler'den Ali Koç yorumu: Ülkenin en zenginlerinden biri, ne zoru var ki yani böyle başkanlık yapsın

Oyuncu Nejat İşler, Ali Koç’un büyük bir Fenerbahçeli olduğunu söyleyerek, “Diğer takımların başkanlarına bak, bir de bizim başkanlara bak. Bizimkiler, Fenerbahçeli! Şaka değil, Fenerbahçeliler yani. Öyle değil yani. 'Şunu yaparsam böyle olur...' Adam, ülkenin en zenginlerinden biri, ne zoru var ki yani böyle başkanlık yapsın, niye ki" dedi.

‘Ali Koç'un, dışarıdan gelecek önerilere açık bir adam’ olduğunu söyleyen İşler, “Ali Koç da büyük Fenerbahçeli. Böyle olur bu işler. Diğer takımların başkanlarına bak, bir de bizim başkanlara bak. Bizimkiler, Fenerbahçeli! Şaka değil, Fenerbahçeliler yani. Öyle değil yani. 'Şunu yaparsam böyle olur...' Adam, ülkenin en zenginlerinden biri, ne zoru var ki yani böyle başkanlık yapsın, niye ki" dedi.

Lig takımlarından Gümüşlükspor'un onursal başkanlığını da yapan oyuncu İşler, Hürriyet’e konuştu. İşler'le yapılan röportajın bir kısmı şöyle:

Fenerbahçe çok büyük bir tutkunuz, Gümüşlükspor da buna eklendi, e bir de sanat var? Bir kalpte iki kulüp olur mu?

"Bir kalpte çok sevgi olabilir. Olabilir dediğin ama bırakamam, aşık olduğum çok şey var. Fenerbahçe de onlardan bir tanesi."

‘Aziz Yıldırım büyük Fenerbahçeliydi’

Her projesinde yanında olduğunuz Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'u, başarıdan, lig sıralamasından azade tutarsak nasıl görüyorsunuz? Şu anlamda soruyorum, Fenerbahçe'yi tekrar Turist Ömer'in, Cilalı İbo'nun, Hababam Sınıfı'nın Fenerbahçe'si yapma yolunda adımlar görüyor musunuz? Yoksa, bu tür bir Fenerbahçe, modern zamanların öncesinde mi kaldı?

"Ali Koç, dışarıdan gelecek önerilere açık bir adam. Dediğin 70'lerdeki Fenerbahçe biraz zor. Artık öyle bir şey kalmadı ama şöyle bir şey var. Aziz Yıldırım Başkan da çok sevdiğim bir adam , büyük Fenerbahçeliydi. Ali Koç da büyük Fenerbahçeli. Böyle olur bu işler. Diğer takımların başkanlarına bak, bir de bizim başkanlara bak. Bizimkiler, Fenerbahçeli! Şaka değil, Fenerbahçeliler yani. Öyle değil yani. 'Şunu yaparsam böyle olur...' Adam ülkenin en zenginlerinden biri, ne zoru var ki yani böyle başkanlık yapsın, niye ki?"

Kadıköy'den, Fenerbahçe'den uzak kalmak zorluyor mu? Çubuklu forma sahaya çıktığı zaman, TV'den de olsa hayat duruyor mu hala?

‘Bu sene Fenerbahçe'yi beğenmiyorum’

Maça gitmeye çalışıyorum. Devamlı çağırıyorlar, 'Gel, gel' diye. Benim için sıkıcı değil, çok zevkli bir şey. Bodrum'dan İstanbul'a gelmek çok zor iş. Çubuklu'nun hasretini de Gümüşlükspor'un forması biraz hafifletiyor.

Bu sezon Fenerbahçe'yi nasıl buluyorsunuz?

"Beğenmiyorum. Beğenmiyorum. Geçen sene zaten kabustu, bu sene de çok da iyi değil. Fakat, hiç kimse iyi değil. Fenerbahçe şampiyon olacak, kötü oynayarak."