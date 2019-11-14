Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın ilk 11'i belli oldu

H Grubu'nda oynadığı 8 maçta 6 galibiyet, birer beraberlik ve yenilgiyle 19 puan toplayan Türkiye A Milli Futbol Takımı, bugün İzlanda ile karşı karşıya gelecek.
Averajla lider durumda bulunan Türkiye, İzlanda'dan puan veya puanlar aldığı takdirde Avrupa Şampiyonası'na katılma hakkını elde edecek.
Mücadele saat 20:00'da başlayacak ve TRT1 ekranlarında canlı olarak yayınlanacak.
Türkiye'nin ilk 11'i şöyle:
- Mert Günok
- Umut
- Merih
- Çağlar
- Zeki
- Ozan Tufan
- Mahmut Tekdemir
- Cengiz Ünder
- Okay
- Hakan Çalhanoğlu
- Burak Yılmaz
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