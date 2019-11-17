Türkiye-Andorra maçı: Enes'in penaltı golüyle skor 2-0 oldu

21. dakikada Enes Ünal penaltıdan attığı golle skoru 2-0 yaptı.

ANDORRA: Gomes, Martinez, Vales, Rebes, Lima, Clemente, Alaez, Nicolas, Alex Martinez, Cervos, Llovera

TÜRKİYE: Uğurcan Çakır, Nazım, Ozan Kabak, Merih Demiral, Ömer Bayram, Kaan Ayhan, Ozan Tufan, Yusuf Yazıcı, Hakan, Ahmed Kutucu, Enes Ünal

Hürriyet'in haberine göre, Andorra Milli Takımı'nın 39 yaşındaki kaptanı Ildefons Lima, Türkiye maçıyla birlikte dünya rekoru kırmaya hazırlanıyor. 22,5 yıldır Andorra milli takım formasını giyen 39 yaşındaki Lima, Türkiye maçıyla dünyada bir milli takımda en uzun süre oynayan futbolcu rekorunu kıracak.

Lima, konu hakkında gurur duyduğunu belirtirken ''Son maçımızı en iyi şekilde tamamlamak istiyoruz. Nasıl bir takım olduğumuzu biliyoruz. Elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız.'' dedi.

Karşılaşma için başta Fransa olmak üzere Avrupa'da yaşayan Türk vatandaşlarından 500 kadar kişinin Andorra la Vella'ya gelmesi bekleniyor. Ulusal Stadyum'da TSİ 22.45'te başlayacak Andorra-Türkiye karşılaşmasını, Slovakya Futbol Federasyonu'ndan Ivan Kruzliak yönetecek.

578. maçına çıkacak Türkiye A Milli Takımı, Andorra ile oynadığı 3 karşılaşmada da sahadan galip ayrıldı.

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'na katılmayı garantileyen Türkiye A Milli Takımı H Grubu'nda 20 puanla 2'nci sırada bulunuyor. Andorra ise 4 puanla 5'inci sırada yer alıyor.