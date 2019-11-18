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11:31 18 Kasım 2019
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    Cristiano Ronaldo

    Ronaldo: Kimse oyundan alınmayı sevmez ama bu durumu anlayabiliyorum

    © REUTERS / Stefano Rellandini
    Spor
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    Juventus'ta teknik direktörü Maurizio Sarri ile problemi olmadığını belirten Portekizli ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo, “Son üç haftadır fiziksel olarak sorunlarla oynuyorum. Ortada bir anlaşmazlık yok, bunu medya yarattı. Juventus'a yardımcı olmaya çalışıyordum. Kimse oyundan alınmayı sevmez ama bu durumu anlayabiliyorum" dedi

    Ülkesi Portekiz'in EURO 2020 Elemeleri B Grubu'nda Lüksemburg'u yenerek turnuva bileti aldığı maçın ardından A Bola'ya konuşan Ronaldo, Juventus'ta oluştuğu iddia edilen olumsuz havanın gerçeği yansıtmadığını ifade etti.

    Mackolik’te yer alan habere göre Ronaldo, Juventus'ta teknik direktörü Maurizio Sarri ile problemi olmadığını ve değiştirilmesinin sakatlığına bağlı olduğunu söyledi.

    Değişikliklerin arkasında fiziksel olarak tam kapasite olmamasının yattığını anlatan Ronaldo, şu ifadeleri kullandı:

    'Ortada bir anlaşmazlık yok, bunu medya yarattı'

    Cristiano Ronaldo
    © REUTERS / VALENTYN OGIRENKO
    Ronaldo 700. golünü attı
    "Son üç haftadır fiziksel olarak sorunlarla oynuyorum. Ortada bir anlaşmazlık yok, bunu medya yarattı. Juventus'a yardımcı olmaya çalışıyordum. Kimse oyundan alınmayı sevmez ama bu durumu anlayabiliyorum çünkü yüzde yüz kondisyonda değildim. Takım için bazı fedakarlıklar yaptım. Bugün de turnuva dışında kalma tehlikemiz vardı ve kendimi yine tehlikeye attım. Şükürler olsun ki kariyerim boyunca ciddi bir sakatlık yaşamadım ama bu her an olabilecek bir durum. Bazen elimde olmadığı zamanlar her şeyimi veremeyebiliyorum ama olmayan bir anlaşmazlık varmış gibi yapılıyor. Kulüp de durumumu biliyordu. En önemli şeyler kazanmamız ve liderliği sürdürmemizdi."

    Ronaldo, Juventus'un Lokomotiv Moskova ve Milan ile oynadığı karşılaşmaların son bölümlerinde oyundan alınmıştı.

    Değişilikler yapıldığı esnada Juventus'un maçlarda skor üstünlüğünü alamamış olması büyük tartışma yaratmış ve Ronaldo da oyundan alınırken iki sefer de çeşitli tepkiler göstermişti.

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    Etiketler:
    Milan, Lüksemburg, EURO 2020, Cristiano Ronaldo, Maurizio Sarri, Juventus
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