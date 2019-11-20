Türk A Milli Takım'ın muhtemel rakipleri belli oldu

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri'nde gruplarda son maçlar oynanıyor.

Formata göre, ikinci torbada en iyi puana sahip olan iki grup 2.’si bulunacak. Milli Takım, en iyi puanlı ikinciler arasında yer almadığı için kura çekiminde 3. torbada yer alacak.

EURO 2020 grup kura çekimi 30 Kasım Cumartesi günü TSİ 20.00'de Romanya'nın başkenti Bükreş'te gerçekleştirilecek.

İşte EURO 2020'de muhtemel torbalar:

1. TORBA: İtalya, Belçika, İngiltere, Almanya, Ukrayna, İspanya

2. TORBA: Hollanda, Fransa, Hırvatistan, İsviçre, Polonya, Rusya

3. TORBA: Portekiz, Türkiye, Danimarka, Avusturya, İsveç, Çekya

4. TORBA: Finlandiya, Galler, Play-off'tan gelecek 4 takım