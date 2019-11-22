St. Pauli'de Cenk Şahin'in sözleşmesi feshedildi

St. Pauli kulübünden yapılan açıklamaya göre, 25 yaşındaki oyuncu Enver Cenk Şahin’in 30 Haziran 2021’e kadar geçerli sözleşmesinin feshi için anlaşma sağlandı. Anlaşmanın detaylarıyla ilgili açıklama yapılmaması kararlaştırıldı.

St. Pauli kulübü yöneticilerinden Andreas Bornemann, iki taraf için de iyi bir karar verildiğini kaydetti.

Cenk Şahin'den teşekkür mesajı

Enver Cenk Şahin, sosyal medya hesaplarından teşekkür mesajı yayımladı.

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