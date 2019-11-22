Sayısal loto kazananı, Partick Thistle kulübünün çoğunluk hissesini satın aldı: Taraftarlara hediye edecek

Birleşik Krallık'ta yapılan EuroMillions sayısal loto çekilişinin kazananı, 71 yaşındaki Colin Weir, İskoç futbol kulübü Patrick Thistle'ın çoğunluk hissesini ve bunun yanında Firhill Stadyumu'nun bulunduğu arazide bir holding satın aldı.

Weir, satın alımın ardından 'taraftarlara önümüzdeki yıl bir sürpriz yapacağını' söyledi.

Takımın taraftarları arasında yer alan Weir, araziyi ve kulübün yüzde 55'lik hissesini taraftarlara bağışlayacağını belirtti.

Colin Weir, 2011 yılında yapılan loto çekilişinde 161 milyon sterlin kazanarak kulübe milyonlarca sterlinlik yatırım yaptı.

Ancak Weir, yabancı bir konsorsiyum tarafından kulübün devralınması sürecindeki belirsizlikler nedeniyle bu yılın başlarında desteğini geri çekti.