2 gün önce Gimnasia'dan istifa eden Maradona geri döndü

Instagram hesabından açıklama yapan Maradona 2 gün önce istifa ettiği Gimnasia teknik direktörlüğüne geri döndüğünü açıkladı.

Diego Maradona returns as coach of Argentina’s Gimnasia two days after leavinghttps://t.co/7Hay7SKZjd — HT Sports (@HTSportsNews) November 22, 2019

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“Gimnasia'nın koçu olarak kalacağımı açıklayabildiğim için çok mutluyum” diyen efsane futbolcu, bu kararı kulüpte ‘siyasi birlik sağlandıktan sonra aldığını’ söyledi.

Maradona, eylül ayında göreve başladığı Gimnasia'dan, kulüp başkanı Gabriel Pellegrino'nun bir sonraki seçimlerde aday olmayacağını açıklaması üzerine istifa ettiğini belirtmişti.

Ancak bu kararın ardından Maradona’nın binlerce destekçisi, kulübün genel merkezinin önünde toplanarak, efsane futbolcunun görevinin başına dönmesini istemişti.

Maradona, 3 aydan kısa süren teknik direktörlüğü döneminde Gimnasia ile 8 maça çıkarken sadece 3 galibiyet alabilmişti.