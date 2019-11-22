2 gün önce Gimnasia'dan istifa eden Maradona geri döndü

Instagram hesabından açıklama yapan Maradona 2 gün önce istifa ettiği Gimnasia teknik direktörlüğüne geri döndüğünü açıkladı.
Diego Maradona returns as coach of Argentina’s Gimnasia two days after leavinghttps://t.co/7Hay7SKZjd— HT Sports (@HTSportsNews) November 22, 2019
“Gimnasia'nın koçu olarak kalacağımı açıklayabildiğim için çok mutluyum” diyen efsane futbolcu, bu kararı kulüpte ‘siyasi birlik sağlandıktan sonra aldığını’ söyledi.
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Me da mucha felicidad poder decir que sigo siendo el director técnico de Gimnasia y Esgrima La Plata. Quiero agradecerle a los hinchas del Lobo, y a los jugadores, porque entre todos nosotros conseguimos finalmente la unidad política del club. Yo espero que cumplan con los refuerzos que me prometieron. Gracias por sus mensajes, por el apoyo, por la movilización de ayer, con 50 grados de calor, y al nenito que me pidió "Diez, volvé!". Vamos Lobo, aguante Gimnasia!!! 💪💙🐺
Maradona, eylül ayında göreve başladığı Gimnasia'dan, kulüp başkanı Gabriel Pellegrino'nun bir sonraki seçimlerde aday olmayacağını açıklaması üzerine istifa ettiğini belirtmişti.
Ancak bu kararın ardından Maradona’nın binlerce destekçisi, kulübün genel merkezinin önünde toplanarak, efsane futbolcunun görevinin başına dönmesini istemişti.
Maradona, 3 aydan kısa süren teknik direktörlüğü döneminde Gimnasia ile 8 maça çıkarken sadece 3 galibiyet alabilmişti.
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