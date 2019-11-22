Süper Lig'de ilk kadın kulüp başkanı Berna Gözbaşı oldu

İstikbal Mobilya Kayserispor'da Berna Gözbaşı, yönetim kurulunun aldığı karar ile kulüp başkanlığı görevine getirildi. Gözbaşı böylece Süper Lig'in ilk kadın başkanı olarak tarihe geçti.

İstikbal Mobilya Kayserispor'un 30 Kasım Cumartesi günü yapılacak olağanüstü genel kurulu öncesi kulüp tesislerinde toplantı yapıldı.

Toplantıya, Enerji ve Tabii Kaynaklar eski Bakanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız, MHP Milletvekili Baki Ersoy, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Melikgazi Beldiye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy, Kayseri OSB Başkanı Tahir Nursaçan, İstikbal Mobilya Kayserispor eski Başkanı Erol Bedir ve kulübün yönetim kurulu üyeleri katıldı.

Toplantı sonunda 30 Kasım'da yapılacak olağanüstü genel kuruluda başkan adaylğını açıklayan Berna Gözbaşı'nın seçime kadar Kayserispor başkanlığına getirildiği belirtildi. Gözbaşı böylece Süper Lig'in ilk kadın başkanı oldu.

Gözbaşı daha önce İstikbal Mobilya Kayserispor'da başkan danışmanı ve yönetim kurulu üyesi olarak görev yapıyordu.