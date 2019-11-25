Klopp ile Guardiola şakalaştı: Kupaları değişsek mi?

İngiltere'nin Manchester kentinde düzenlenen Futbol Yazarları Derneği 2019 Ödülleri Gecesi'nde Premier Lig'de önceki sezonun 100, geçen sezonun 98 puanla şampiyonu Manchester City'nin teknik direktörü Pep Guardiola ile ardından 97 puanla tarihin en iyi ikincisi gelen Liverpool'un teknik direktörü Jürgen Klopp sahne aldı.

Ödül verilen iki efsane hoca geçen sezonun City'ye şampiyonluk getiren maçını kendi bakış açılarından paylaşırken, Pep Guardiola bu sezon 8 puan gerisinde kaldıkları Liverpool'un geçen sezon kazandığı Şampiyonlar Ligi Kupasına atıfla "Değiş tokuş edelim mi" esprisini yaptı.

Jürgen Klopp and Pep Guardiola joke about trophy success: 'Maybe we can swap?' – video https://t.co/VyrQAvbtTM pic.twitter.com/IP8mIFKc0D — Guardian sport (@guardian_sport) November 25, 2019

Liverpool'un Alman hocası, Manchester City kaptanı Vincent Kompany'nin çığlık eşliğinde attığı golle kazandırdığı şampiyonluk maçını izlerken neler hissettiğini Katalan hoca Guardiola'ya anlattığını belirtti.

Ertesi gün Barcelona ile oynayacakları için bütün günü hazırlıkla geçirdiklerini hatırlatan Klopp, akşam eve geldiğinde eşinin "Gel, maçı izleyelim" dediğini, "Aman, emin değilim" yanıtını verdiğini, ama maçta dakikalar ilerledikçe umutlanmaya başladığını, lakin Manchester City'nin rakibi Leicester City'ye yorulma emaretleri gösterdiği için gerçekten kızdığını hikaye ediş şekli, salonda gülüşmelerle karşılandı.

"Ve sonra Kompany ceza sahası dışından golü attı" diye üzüntüsünü ifade eden Klopp'un ardından sahneye gelen Guardiola, Alman hocanın Kompany'nin golünde yaşadığını kendisinin her hafta Liverpool'un attığı son dakika golleriyle yaşadığını dile getirdi.

En son Barcelona'nın başındayken kazandığı Şampiyonlar Ligi Kupası'nı yeniden kaldırma arzusunu saklamayan Katalan hoca, en son şampiyonluğunu 1990 yılında yaşayan Liverpool'un hocasının da Premier Lig Kupasını istediğinden emin olduğunu söyleyerek "Belki de takas edebiliriz" dedi.

Günümüz futbolunun en üst düzey iki isminin şakalar eşliğinde karşılıklı sevgi ve saygısı, gecede iz bıraktı.