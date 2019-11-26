Rumlar Türk hakeme itiraz etti, UEFA kabul etti

NTV’de yer alan habere göre Rum APOEL futbol kulübü, deplasmanda oynayacağı Avrupa Ligi karşılaşmasını yönetecek Türk Hakem Halis Özkahya’ya ve yardımcılarına itiraz ederek hakem değişikliği talebinde bulundu.

UEFA da bu talebi kabul etti. Perşembe akşamı Lüksemburg’ta yapılacak karşılamaya Özkahya'nın yerine maça İtalyan hakem Gianluca Rocchi'yi atandı.

Servet Yardımcı'dan açıklama

Konu ile ilgili konuşan TFF 1. Başkanvekili Servet Yardımcı, UEFA yetkililerinin kendisine bu durumun operasyonel bir karar olduğunu ve standart bir uygulama olarak değerlendirildiğini. Halis Özkahya'nın gelecek hafta farklı bir maça atanacağının yine UEFA yetkileri tarafından kendisine iletildiğini dile getirdi.

UEFA tarafından bu kararın olağanüstü bir şekilde değerlendirilmediğini sözlerine ekleyen Servet Yardımcı, durumun UEFA tarafından normal karşılandığını sözlerine ekledi.