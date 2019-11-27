Juventus’lu Paulo Dybala’dan Merih Demiral’a asker selamı

Şampiyonlar Ligi D Grubu’nda oynanan Juventus-Atletico Madrid karşılaşmasında İtalyan ekibinin yıldızı Paulo Dybala’dan asker selamıyla gol sevinci geldi.
Mücadelenin 45+2. dakikasında Atletico Madrid ağlarını sarsan Arjantinli yıldız, golden sonra yedek kulübesine doğru giderek asker selamı verdi.
Yedek kulübesindeki milli futbolcumuz Merih Demiral’a jest yapan Dybala, ardından Demiral’a sarılarak sevincini paylaştı.
Türk olup da kaçak güreşenlerden daha delikanlı....— Ali Habib Baransel (@alibaransell) November 26, 2019
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