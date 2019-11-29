Shane Larkin, Euroleague sayı rekoru kırdı

Turkish Airlines Euroleague'in 11'nci haftasında Anadolu Efes'in sahasında Bayern Münih'i 104-75 mağlup ettiği karşılaşmada Shane Larkin kaydettiği 49 sayıyla Euroleague tarihinde bir maçta en çok sayı kaydeden oyuncu oldu.

Anadolu Efes, Turkish Airlines Euroleague'in 11'nci haftasında kendi sahasında Alman temsilcisi Bayern Münih'i 104-75 mağlup etti.

Karşılaşmada Anadolu Efes adına Shane Larkin, ürettiği 49 sayıyla Euroleague tarihinde bir maçta en yüksek skor üreten oyuncu unvanını ele geçirdi.

Shane Larkin, 49 sayının yanı sıra istatistik hanesine 2 ribaund 5 asist de ekledi ve 53 verimlilik puanı yakaladı. Larkin maçta denediği 12 üçlükte 10 isabet bulurken, 7 kez denediği iki sayılık atışlarda ise 5 isabet yakaladı.

Larkin'den önce bir maçta en çok skor üreten oyuncu unvanını eski Anadolu Efes oyuncusu Kaspars Kambala ile birlikte Carlton Myers ve Alphonso Ford paylaşıyordu.