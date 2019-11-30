Euro 2020'de rakipler belli oldu

Romanya'nın başkenti Bükreş'teki ROMEXPO Sergi Merkezi'nde gerçekleştirilen kura çekimine 3. torbadan katılan ay-yıldızlılar, İtalya, İsviçre ve Galler ile A Grubu'nda yer aldı.
Türkiye 3. torbada yer aldı:
Euro 2020 torbaları
1. TORBA: Belçika, İtalya, İngiltere, Almanya, Ukrayna, İspanya
2. TORBA: Fransa, Polonya, İsviçre, Hırvatistan, Hollanda, Rusya
3. TORBA: TÜRKİYE, Portekiz, Danimarka, Avusturya, İsveç, Çekya
4. TORBA: Galler, Finlandiya ve Play-off'tan gelecek 4 takım
Roma'da başlayıp Londra'da bitecek
EURO 2020 Avrupa Şampiyonası, 12 Haziran'da Roma Olimpiyat Stadı'nda oynanacak maçla başlayacak ve 12 Temmuz'da Londra'daki Wembley Stadı'ndaki finalle sona erecek. Turnuvaya Amsterdam, Bilbao, Bükreş, Budapeşte, Kopenhag, Dublin, Glasgow, Londra, Bakü, Münih, Roma ve St. Petersburg ev sahipliği yapacak.
Euro 2020 grupları
A GRUBU: İtalya
B GRUBU: Belçika, Rusya, Danimarka
C GRUBU: Ukrayna, Hollanda
D GRUBU: İngiltere, C Galibi
E GRUBU: İspanya, B Galibi
F GRUBU: Almanya
Türkiye 5. kez Avrupa Futbol Şampiyonası'nda
Türkiye, Avrupa Futbol Şampiyonası finallerinde 1996, 2000, 2008 ve 2016'dan sonra beşinci kez mücadele edecek.
Ay-yıldızlı ekip, şampiyona tarihindeki en büyük başarısını Avusturya ve İsviçre'nin ortaklaşa düzenlediği EURO 2008'de yarı final oynayarak yakalamıştı.
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