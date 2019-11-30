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21:58 30 Kasım 2019
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    Euro 2020'de rakipler belli oldu

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    Türkiye A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda İtalya, İsviçre ve Galler ile A Grubu'nda yer aldı.

    © AA / Burak Akbulut
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    A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2020) A Grubu'nda İtalya, İsviçre ve Galler ile eşleşti.

    Romanya'nın başkenti Bükreş'teki ROMEXPO Sergi Merkezi'nde gerçekleştirilen kura çekimine 3. torbadan katılan ay-yıldızlılar, İtalya, İsviçre ve Galler ile A Grubu'nda yer aldı.

    Türkiye 3. torbada yer aldı:

    Euro 2020 torbaları

    1. TORBA: Belçika, İtalya, İngiltere, Almanya, Ukrayna, İspanya

    2. TORBA: Fransa, Polonya, İsviçre, Hırvatistan, Hollanda, Rusya

    3. TORBA: TÜRKİYE, Portekiz, Danimarka, Avusturya, İsveç, Çekya

    4. TORBA: Galler, Finlandiya ve Play-off'tan gelecek 4 takım

    © Sputnik / Александр Вильф
    Rusya, Euro 2020 eleme maçında Kazakistan'ı mağlup etti
    Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, UEFA Yönetim Kurulu Üyesi ve TFF 1. Başkan Vekili Servet Yardımcı, TFF Yönetim ve İcra Kurulu üyesi Hamit Altıntop, yönetim kurulu üyeleri Alkın Kalkavan ve Selim Soydan, Genel Sekreter Kadir Kardaş ile A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş'in de katıldığı kurada milli takıma, birinci torbadan İtalya, ikinci torbadan İsviçre ve dördüncü torbadan ise Galler çıktı. 

    Roma'da başlayıp Londra'da bitecek

    EURO 2020 Avrupa Şampiyonası, 12 Haziran'da Roma Olimpiyat Stadı'nda oynanacak maçla başlayacak ve 12 Temmuz'da Londra'daki Wembley Stadı'ndaki finalle sona erecek. Turnuvaya Amsterdam, Bilbao, Bükreş, Budapeşte, Kopenhag, Dublin, Glasgow, Londra, Bakü, Münih, Roma ve St. Petersburg ev sahipliği yapacak.

    Euro 2020 grupları

    A GRUBU: İtalya

    B GRUBU: Belçika, Rusya, Danimarka

    C GRUBU: Ukrayna, Hollanda

    D GRUBU: İngiltere, C Galibi

    E GRUBU: İspanya, B Galibi

    F GRUBU: Almanya

    Türkiye 5. kez Avrupa Futbol Şampiyonası'nda

    Türkiye, Avrupa Futbol Şampiyonası finallerinde 1996, 2000, 2008 ve 2016'dan sonra beşinci kez mücadele edecek.

    Ay-yıldızlı ekip, şampiyona tarihindeki en büyük başarısını Avusturya ve İsviçre'nin ortaklaşa düzenlediği EURO 2008'de yarı final oynayarak yakalamıştı.

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    Etiketler:
    A Milli Futbol Takımı, Türk Milli Takımı, EURO 2020, Türkiye
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